Hoe optimaliseer je je PC voor gaming

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Dus je hebt een glimmende nieuwe gaming PC gekocht of er zelf een gebouwd en je bent klaar om te beginnen gamen. Maar het feit dat je een verse kopie van Windows hebt geïnstalleerd en je games hebt gedownload, betekent nog niet dat je PC optimaal werkt.

Er zijn nog een paar dingen die je kunt doen om je pc te optimaliseren voor een nog betere game-ervaring. Een paar aanpassingen aan de Windows-instellingen kunnen al een groot verschil maken.

We hebben al eerder geschreven over hoe je meer FPS uit je grafische kaart en spelcomputer kunt halen, maar hier hebben we het over het verder optimaliseren ervan voor het spelrandje.

Windows is al handig gebouwd voor games. Microsoft weet dat PC-gebruikers graag gamen. Daarom is Game Pass zo populair. Standaard heeft Windows echter nog wat tweaks nodig om de prestaties te optimaliseren, een daarvan is de game modus. Dit is een instelling die de systeembronnen beheert voor betere prestaties tijdens het gamen.

Om de Game Mode in te schakelen volg je deze stappen:

Druk op de knop Start op uw toetsenbord en typ Spel

Klik op Spelmodus-instellingen wanneer deze boven in het menu Start verschijnt

Klik op de knop om de spelmodus in te schakelen

Uw pc optimaliseren voor gaming is geweldig, maar weet u wat nog meer geweldig is? Niet gestoord worden terwijl je speelt. Windows heeft een instelling om meldingen uit te schakelen op bepaalde tijden of wanneer bepaalde dingen gebeuren. Dus geen vervelende pop-ups meer die je plezier bederven.

Om toegang te krijgen tot de instellingen volgt u deze stappen:

Druk op de Windows startknop op uw pc of toetsenbord en typ Focus Assist

Klik in de focusinstellingen op meldingen - "waarschuwingen van apps en systeem, niet storen"

Zoek de instelling "automatisch niet storen inschakelen"

Vink "bij het spelen van een spel" aan

U kunt ook specifieke tijden van de dag selecteren waarop de niet storen-modus moet worden ingeschakeld. Dit werkt bijvoorbeeld als je weet dat je altijd 's avonds aan het gamen bent. Stel gewoon de tijd in en geniet van zalig gamen zonder meldingen.

Met hardwareversnelde GPU-planning kan je machine de prestaties optimaliseren en latentie verminderen. Als je de juiste hardware hebt (een recente grafische kaart) en Windows 10 of 11 gebruikt, kun je deze instelling eenvoudig inschakelen, net als de Game Mode:

Druk op de knop Start en zoek naar Grafische instellingen

Klik dan om Hardware-versnelde GPU-scheduling aan te zetten

Scroll naar beneden en bekijk de instellingen voor "voorkeur voor grafische prestaties" van daaruit kunt u de app kiezen om uw voorkeur in te stellen. Voor Nvidia is dit het Nvidia Configuratiescherm. U kunt dit selecteren als een desktop app of Microsoft store app via de dropdown

Klik op de app, klik op opties en selecteer hoge prestaties

Herhaal dit voor elk spel waar u maximale prestaties wilt

Windows is standaard ingesteld op een zo goed mogelijk uiterlijk. Het ziet er dus chique uit met al die verschillende animaties en glimmende randen. Deze kwaliteitsinstellingen kunnen echter een negatieve invloed hebben op de spelprestaties. Het kan dus de moeite lonen om ze uit te schakelen of op zijn minst aan te passen aan de prestaties in plaats van het uiterlijk.

Om dit te doen:

Druk op de Windows startknop op uw PC of toetsenbord en typ uiterlijk en prestaties

Klik op "De prestaties en het uiterlijk van Windows aanpassen" wanneer het verschijnt

Zoek naar de instelling die zegt "aanpassen voor de beste prestaties"

Selecteer die en klik op toepassen

Klik op het tabblad geavanceerd om te controleren dat beste prestaties is ingesteld voor programma's en niet voor achtergrondtaken

U hebt misschien een high-end gamingmuis gekocht om uzelf een voorsprong te geven op de concurrentie, maar de prestaties van die muis kunnen worden gehinderd door de Windows-instellingen.

Windows heeft verschillende instellingen met betrekking tot de snelheid van de muisaanwijzer en één daarvan kan een probleem vormen, dus die moeten we uitschakelen:

Druk op de Windows startknop op uw PC of toetsenbord en typ muisaanwijzer

Klik op "de weergave of snelheid van de muisaanwijzer wijzigen

Vink onder de instelling "beweging" de optie "aanwijzer nauwkeuriger maken" uit

Klik op toepassen

Nu we toch bezig zijn, zouden we ook willen aanraden uw muissoftware te controleren. Veel moderne gamingmuizen hebben opties voor een hoge polling rate. Selecteer in je software de hoogste - 1.000Hz, 4.000Hz of 8.000Hz - zodat je signalen sneller bij je pc aankomen en er minder vertraging is.

Als u de beste prestaties wilt, vinden wij het belangrijk dat u niet alleen zorgt dat Windows regelmatig wordt bijgewerkt (bij voorkeur buiten uw gaminguren), maar dat ook de drivers van uw grafische kaart worden bijgewerkt.

We hebben al eerder geschreven over hoe je Nvidia drivers kunt updaten en netjes kunt installeren voor de beste resultaten, maar het loont ook om gewoon bovenop de updates te blijven zitten zodat je de nieuwste drivers hebt.

De gemakkelijkste manier om dit te doen met Nvidia grafische kaarten is om GeForce Experience te gebruiken. Wanneer dat is gedownload en geïnstalleerd, is er een optie om automatisch drivers te downloaden en te installeren. Klik hierop om deze optie aan te zetten en installeer de nieuwste drivers zodra deze beschikbaar zijn.

Als je een compatibele monitor en een nieuwe grafische kaart hebt, dan kun je en moet je G-Sync inschakelen. We hebben al eerder geschreven hoe je dit moet doen, maar in essentie zorgt G-Sync ervoor dat de verversingssnelheid van je monitor overeenkomt met de frames per seconde die je grafische kaart afgeeft voor het spel dat je aan het spelen bent.

Schakel G-Sync in op je monitor en in de Windows-instellingen. Dit voorkomt scheuren in het scherm en zorgt voor een soepele game-ervaring tijdens het gamen. We raden je ook aan de weergave-instellingen van je game aan te passen aan de verversingssnelheid van je monitor en de maximale FPS te beperken tot de hoge kant van je verversingssnelheid.

Windows gebruikt niet altijd standaard de maximale verversingsfrequentie voor het aangesloten beeldscherm. Als je een mooie gaming-monitor hebt met een hoge verversingsfrequentie, dan moet je de instelling zowel op de monitor als in Windows aanzetten.

Anders wordt de monitor standaard ingesteld op slechts 60Hz. Volg dus deze stappen om uw maximale vernieuwingsfrequentie te selecteren:

Klik met de rechtermuisknop op uw bureaublad en klik op weergave-instellingen

Scroll naar beneden tot u "geavanceerde weergave-instellingen" ziet

Scroll dan naar beneden naar verversingssnelheid en klik op het dropdown menu. Selecteer daar de maximale verversingsfrequentie van uw monitor.

Als je de instelling die je verwacht niet ziet, is de kans groot dat je de verkeerde kabel gebruikt. Sommige beeldschermen kunnen alleen de maximale verversingsfrequentie weergeven met een DisplayPort-kabel, anders is HDMI 2.1 misschien de moeite waard om naar te kijken.

Veel van de apps die je installeert zullen zichzelf automatisch in opstartprocessen forceren. Dus als je je pc aanzet en inlogt in Windows, staan die apps al op je te wachten. Soms is dit niet handig, omdat de apps dan achtergrondprocessen worden die verwerkingskracht en hulpbronnen verspillen.

Gelukkig is het vrij eenvoudig om deze apps uit te schakelen en je pc niet alleen sneller te laten werken, maar ook te optimaliseren wanneer je aan het gamen bent. Volg deze stappen:

Druk op CTRL+SHIFT+ESC om Taakbeheer te starten

Zoek het tabblad Opstarten en klik daarop

Doorzoek de lijst met apps en zoek naar alles wat je niet regelmatig gebruikt

Klik met de rechtermuisknop op de apps in kwestie en klik op uitschakelen

In Windows 11 kunt u deze instellingen ook openen door op de startknop te klikken en te zoeken naar Opstart-apps. Klik op die systeeminstelling en je kunt er vervolgens doorheen gaan en apps in- en uitschakelen.

Geschreven door Adrian Willings.