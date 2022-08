Wat is ping en waarom is het belangrijk voor gaming?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Bij het spelen van multiplayer games is het belangrijk om te weten wat je ping is en hoe het je spelprestaties kan beïnvloeden.

Naast scherp kunnen mikken en goede reflexen, zijn er een paar dingen die je spel positief of negatief kunnen beïnvloeden en invloed hebben op of je wint of niet. Ping is een van die dingen. Maar wat is het en wat kun je doen om het te verbeteren? Blijf bij ons om het uit te vinden.

Als je games speelt, wordt het woord "ping" gebruikt om te verwijzen naar de tijd die het duurt voordat het signaal dat vanaf je gaming-pc wordt verzonden, wordt ontvangen door de gameserver waarop je aan het spelen bent.

Ping wordt vaak door elkaar gebruikt met "latency" als een manier om een vertraging te beschrijven in de bewegingen of acties van je personage in-game vergeleken met je input op je toetsenbord, muis of controller.

Latency is echter anders, want latency kan in verschillende vormen voorkomen:

Peripheral Latency: Dit is de tijd die het kost voor je muis of toetsenbord om een druk te registreren en die actie naar je gaming PC te sturen

tijd die het kost voor je muis of toetsenbord om een druk te registreren en die actie naar je gaming PC te sturen Game Latency : Dit is de tijd die je CPU nodig heeft om de invoer te verwerken en die gegevens vervolgens naar je grafische kaart te sturen om ze te renderen

Dit is de tijd die je CPU nodig heeft om de invoer te verwerken en die gegevens vervolgens naar je grafische kaart te sturen om ze te renderen Render latentie: Dit is de tijd die de CPU nodig heeft om de gegevens te renderen door de GPU.

tijd die de CPU nodig heeft om de gegevens te renderen door de GPU. PC Latency : Dit is de tijd die een frame nodig heeft om door de PC te reizen. Dit omvat zowel Game als Render Latency

Dit is de tijd die een frame nodig heeft om door de PC te reizen. Dit omvat zowel Game als Render Latency Weergavevertraging: Dit is de tijd die je monitor nodig heeft om een nieuw beeld te krijgen nadat de GPU klaar is met renderen

tijd die je monitor nodig heeft om een nieuw beeld te krijgen nadat de GPU klaar is met renderen Systeem Latency : Het geheel van dit proces van begin tot eind

Er zijn verschillende dingen die latency kunnen beïnvloeden. We hebben al geschreven over veelvoorkomende oorzaken van PC-vertraging en hoe je die kunt oplossen. Maar je kunt latency ook verminderen door onderdelen van je gaming PC te veranderen. Als je je CPU upgradet, meer RAM toevoegt, een nieuwe GPU koopt of een high-end gamingmuis of -toetsenbord aanschaft . Al deze dingen kunnen helpen om problemen met latentie te verminderen, maar ze zullen niet helpen met ping.

Dat komt omdat ping is wat er gebeurt na sommige van deze soorten latency. Zodra het signaal naar je PC is gestuurd, moet het naar de server en weer terug. Je kunt niets met je hardware doen om dat sneller te laten gebeuren. U kunt uw verbinding wel betrouwbaarder maken met een bekabelde ethernetverbinding vanaf uw router in plaats van te vertrouwen op Wi-Fi.

Je weet nu dat ping in wezen is hoe lang het duurt voor je PC om te communiceren met de gameserver. Maar hoe wordt het gemeten? Nou, ping wordt over het algemeen gemeten in milliseconden. Idealiter geldt: hoe lager de ping, hoe beter.

Als je een spel speelt waarbij jij de server host en anderen zich bij je aansluiten, zul je waarschijnlijk merken dat de ping in principe niets is. Terwijl de pings van je vrienden hoger zullen zijn, afhankelijk van hoe ver weg ze wonen.

Ping varieert afhankelijk van de locatie van de server waar je op speelt. Als je een server kiest die in een nabijgelegen stad gehost wordt, zal je ping hopelijk redelijk zijn. Bij voorkeur ergens rond de 15 of 20ms of lager. Andere servers in de buurt kunnen hoger zijn, bijvoorbeeld ergens tussen de 40 en 60ms. Je zult daar nog steeds redelijk op kunnen spelen en een redelijk goede ervaring hebben.

Hoe verder weg de server, hoe hoger de ping.

Als je kijkt naar een multiplayer gameserver browser, dan is de kans groot dat je de mogelijkheid hebt om te filteren op ping, zodat je de laagste en hoogste kunt zien. Natuurlijk wil je diegene met de laagste ping kiezen. Maar misschien is dat niet altijd mogelijk.

Servers met een lage ping zijn misschien niet bezet, afhankelijk van het tijdstip van de dag. Als u midden in de nacht of midden op de dag speelt wanneer andere mensen niet zo veel gamen, moet u misschien servers kiezen die verder weg liggen.

De ping zal hoger worden naarmate je verder weg gaat. Wij vinden dat het perfect mogelijk is om op Europese servers te spelen terwijl je in de UK aan het gamen bent met een minimum aan gedoe. We kunnen ook op Amerikaanse servers aan de oostkust spelen, maar de ping zal hoger zijn, soms in het 100 tot 200ms bereik. Probeer in Azië te spelen en je zou meer dan 200 of 300ms kunnen vinden, wat bijna onspeelbaar is.

Hoge ping resulteert in een disconnectie tussen je toetsaanslagen en de acties die in het spel gebeuren. Hoe hoger de ping, hoe erger dit wordt. Hierdoor kan je personage in het ergste geval over de map stotteren of gewoon schoten missen die hadden moeten aansluiten in een FPS-game of battle royale, wat tot frustrerende verliezen leidt.

Als je competitieve games speelt of snelle games die snelle reacties en lage latentie nauwkeurigheid vereisen, dan is een lage ping een belangrijk onderdeel hiervan.

Dit is de reden waarom eSports en competitieve gaming-evenementen worden gehouden in LAN-opstellingen waar de computers van iedereen lokaal met elkaar zijn verbonden. Geen internetverbinding betekent een gelijk speelveld als het op ping aankomt.

Dit voorkomt dat dingen als "peeker's advantage" in het spel komen. Hierbij heeft een aanvallende speler een voordeel ten opzichte van een stilstaande speler die in een hoekje staat te wachten tot er vijanden langskomen. Het verschil in ping kan ervoor zorgen dat elke speler andere dingen ziet:

Het is mogelijk om je ping relatief eenvoudig te meten zonder zelfs maar in een spel te zitten. Om dit te doen, kun je een snelheidstest doen door deze tool te gebruiken.

Dit geeft je je upload en download snelheden maar ook de ping naar de server vanwaar je test. Je kunt de locatie van de server veranderen met deze tool, wat betekent dat je zelfs je ping kunt testen om te zien hoe het zal presteren in verschillende regio's.

Uiteraard is de beste manier om je ping te verminderen het kiezen van een server die geografisch dicht bij je in de buurt is. Er zijn echter nog andere dingen die je kunt doen om je ervaring te verbeteren.

Sluit andere apps af - als je aan het spelen bent, zorg er dan voor dat je alle andere apps of programma's afsluit en uitschakelt die je netwerk kunnen beïnvloeden. Dit geldt ook voor software als Steam, Origin, Epic Games en meer, die op de achtergrond games kunnen downloaden. Sluit Chrome af en sluit andere apps af die netwerkgegevens verzenden. Gebruik ethernet - vermijd het gebruik van Wi-Fi en sluit je spelcomputer in plaats daarvan rechtstreeks aan op je router met een snelle ethernetkabel. Dit zorgt voor een solide verbinding en een betere bandbreedte. Activeer Quality of Service-instellingen - sommige routers, vooral gamingrouters, hebben QoS-instellingen in de opties van de router. Deze kunnen worden ingesteld om netwerkverkeer op verschillende manieren voorrang te geven. Je kunt de router zo instellen dat je spelcomputer prioriteit krijgt boven al het andere op je thuisnetwerk. Sommige hebben ook de optie om prioriteit te geven aan gamingverkeer boven alle andere dingen. Schakel netwerkapparaten uit - Schakel andere dingen in je huis uit die misschien bandbreedte gebruiken wanneer ze niet nodig zijn. Simpele dingen zoals smart home-apparaten, andere computers en meer kunnen allemaal interessant zijn voor je gameplezier. Upgrade je router - als al het andere faalt, kun je overwegen om je router te upgraden voor iets dat meer capabel is. Je zult verbaasd zijn hoeveel verschil dit maakt.

Geschreven door Adrian Willings.