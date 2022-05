Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn verschillende manieren om PC-spellen in je huis te spelen, de meest voor de hand liggende is vanaf je eigen gaming PC. Maar soms wil je gewoon even weg van je game-installatie en ergens anders spelen, in bed, op de bank, in de badkamer of in een andere kamer van je huis.

Het goede nieuws is dat er een paar oplossingen zijn. Als je iets draagbaars zoekt, dan is Valve's Steam Deck een voor de hand liggende keuze, maar het is niet per se een vereiste.

Wat zijn de andere opties? We zijn hier om u te helpen dat uit te werken.

Voordat je aan de slag gaat, moet je ervoor zorgen dat je een snel en stabiel Wi-Fi-thuisnetwerk hebt.

Een snelle breedbandverbinding kan een groot verschil maken als je cloudgebaseerde gamestreamingservices gebruikt, zoals Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now of Google Stadia. Maar als je van plan bent om games lokaal te streamen, zal je ervaring veel aangenamer zijn met een solide signaal rond je huis.

Ethernetkabels geven je een solide verbinding, maar een combinatie van Wi-Fi 6, een goede Wi-Fi-router of een Mesh Wi-Fi-netwerk zal echt helpen.

Als je een PC gamer bent, dan is de kans groot dat je al een goede collectie Steam games hebt. Als dat zo is, dan heb je al een vliegende start gemaakt, want Steam maakt het opmerkelijk eenvoudig om je games lokaal te streamen naar allerlei apparaten, waaronder je Google Chromebook.

Met Steam kun je games streamen via een dienst genaamd Steam Link. Steam Link is een app die je kunt downloaden en installeren op alles van je Apple iPhone tot Android telefoons en tablets, Raspberry Pi, Apple TV en nog veel meer.

Als je Steam Deck hebt, kun je natuurlijk ook games streamen van je PC naar je handheld console.

Met Steam Link kun je alle games in je Steam-bibliotheek spelen. De kwaliteit van je ervaring hangt alleen af van je Wi-Fi verbinding en de kracht van je gaming PC.

Steam Link is opmerkelijk eenvoudig te installeren. Ten eerste moet je ervoor zorgen dat je de laatste versie van Steam hebt geïnstalleerd op je gaming PC.

Vervolgens ga je naar het apparaat waarop je wilt spelen en download en installeer je de Steam Link app:

Het is de moeite waard om hier op te merken dat Steam aanbeveelt om een 5 GHz-verbinding of bekabeld ethernet te gebruiken voor de beste resultaten.

Veel Bluetooth gamecontrollers zijn compatibel met Steam Link, wat betekent dat je nog steeds een controller kunt gebruiken tijdens het spelen op je telefoon, tablet of ander apparaat, maar sommige games zijn ook geoptimaliseerd voor aanraakbediening.

Als je niet zeker weet welke games zullen werken, is het goede nieuws dat je een filter kunt toepassen op de Steam-winkel die laat zien welke games werken met controllers en Remote Play.

Zodra de app is gedownload, start je hem op en vind je een aantal eenvoudige stappen om verbinding te maken met je gaming PC. De app zal automatisch je Wi-Fi-netwerk scannen om de pc te vinden waarop Steam draait. Zorg er dus voor dat het apparaat dat je gebruikt verbonden is met hetzelfde netwerk als je PC.

Zodra het gevonden is, klik je om te verbinden en verschijnt er een pin op het scherm die je op je Steam PC moet invoeren om de twee apparaten te koppelen. Dit zou automatisch moeten gebeuren met een pop-up die op je PC verschijnt. Als dat niet zo is, ga dan naar Steam, klik op je instellingen en zoek de "Remote Play" sectie. Van daaruit kun je klikken om een Steam Link-apparaat te koppelen, apparaten te ontkoppelen, een beveiligingscode in te stellen en meer.

De beveiligingscode is handig als je Steam Link instelt op een apparaat dat wordt gedeeld met de rest van de familie. Het is in wezen een pincode die moet worden ingevoerd elke keer dat iemand Steam Link gebruikt, dus het is een perfecte manier om te voorkomen dat je kinderen op afstand games spelen die ze niet zouden moeten kunnen spelen.

Als dat allemaal gedaan is, druk je op play op de app en wordt de Big Picture mode op je PC gestart en kun je het spel ook kiezen en starten. Dan kun je gewoon gaan spelen. Het is echt zo eenvoudig.

Als je een laptop of een andere Windows-machine in huis hebt die niet zo krachtig is als je hoofdgame-installatie, maar je wilt hem toch gebruiken, dan kan dat ook.

Met Steam kunnen gamers heel eenvoudig games streamen op verschillende Windows-apparaten. Het enige wat je hoeft te doen is Steam downloaden en installeren op je andere machine. Als je dat doet, en je bent ingelogd, dan heb je de mogelijkheid om elk spel in je bibliotheek vanaf daar te spelen.

Om dit te doen, klik je in je games bibliotheek en zoek je het spel dat je wilt spelen, klik dan op de pijl naar beneden waar je normaal de play knop zou zien (naast "Install"). Vanaf daar vind je de optie om het spel te streamen vanaf je hoofdspeelmachine.

Het mooie hiervan is dat je het spel niet hoeft te installeren op de tweede machine, maar je kunt nog steeds volledig gebruik maken van de kracht van je main rig.

