Wat is Xe Super Sampling (XeSS)? Intel's spelverbeteringstechnologie uitgelegd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu Intels Arc grafische kaarten op de markt komen, werkt het bedrijf aan verschillende technologieën om te zorgen voor de beste game-ervaring. Een van die technologieën is bedoeld om te wedijveren met Nvidia's DLSS en AMD FidelityFX Super Resolution.

Dit staat bekend als Xe Super Sampling (of kortweg XeSS), een AI-versnelde super sampling technologie die is ontworpen om open-source te zijn. Dit betekent dat het niet alleen zal werken met GPU's van Intel, maar ook met die van zijn rivalen.

We onderzoeken meer over wat dat betekent en hoe het je game-ervaring zal verbeteren.

Intel heeft al laten zien wat Xe Super Sampling kan doen. XeSS is ontworpen om een game die is gerenderd op 1080p te upscalen naar 4K. Dit betekent in theorie dat het dezelfde voordelen biedt als Nvidia's Deep Learning Super Sampling. Dat voordeel is dat je games kunt spelen op lagere resoluties (wat een hogere FPS betekent), maar de technologie kunt gebruiken om een beeld met een hogere resolutie naar je gamingmonitor te sturen.

Intel heeft een demo laten zien van deze technologie in actie met zij-aan-zij vergelijkingen van gameplaybeelden die zijn gerenderd op 4K en dezelfde beelden die zijn geüpscaled door XeSS. Je kunt het verschil nauwelijks zien. En Intel beweert dat gamers met XeSS twee keer zo goed zullen presteren, wat neerkomt op meer FPS, terwijl ze nog steeds genieten van een beeld met een hoge resolutie.

Het einddoel hier is om je het beste van twee werelden te geven - hoge framerates en ook een hoge resolutie.

Intel heeft verklaard dat XeSS open source zal zijn en door game-ontwikkelaars zal kunnen worden gebruikt. Xe Super Sampling zal ook werken met alle grafische kaarten die Shader Model 6.4+ en DP4a instructies ondersteunen. Natuurlijk is het waarschijnlijk dat XeSS het beste zal presteren op Intels eigen Arc grafische processors, maar het zal ook werken met Nvidia- en AMD-producten.

Intel heeft gezegd dat het hard heeft gewerkt om ervoor te zorgen dat Xe Super Sampling niet negatief wordt beïnvloed door ghosting of vervaging, wat soms een probleem is met upscaling-technologie.

Het bedrijf heeft ook gezegd dat XeSS vijf verschillende beeldkwaliteitsmodi zal hebben. Deze modi zullen omvatten:

Ultraprestaties - 3 keer de schaalfactor

Prestaties - 2 keer de schaalfactor

Gebalanceerd - 1,7 maal de schaalfactor

Kwaliteit - 1,5 keer de schaalfactor

Ultra kwaliteit - 1,3 keer schalingsfactor

Intel claimt dat XeSS hoge scaling ratio's kan bereiken zonder de kwaliteit negatief te beïnvloeden en dat het dit effectiever doet dan andere temporele en ruimtelijke upscaling technieken.

Net als andere upscaling-technologieën vergt Intel XeSS enige inspanning om te kunnen werken. De technologie moet worden getraind om met de games te werken, zodat de AI begrijpt hoe de prestaties kunnen worden gemaximaliseerd en de kwaliteit kan worden behouden.

Dat betekent dat de lijst in het begin beperkt zal zijn, maar na verloop van tijd zal groeien. Op dit moment bevat de lijst de volgende games

Arcadegeddon

Aambeeld

Chorus

Ridderschap II

Dood Stranding

Dolmen

In dienst genomen

Hitman III

Ghostwire: Tokyo

Grid Legenden

Schaduw van de Tomb Raider

Super Mensen

De kolonisten

Vampier: Bloed Jacht

Deze lijst is op dit moment natuurlijk vrij kort, maar het feit dat de technologie open source is, zou ervoor moeten zorgen dat hij in de loop van de tijd snel zal groeien.

Waarom Nvidia's DLSS-technologie perfect is voor hogere prestaties en efficiëntie Door Pocket-lint International Promotion · 10 mei 2022

PC Gaming Week (9 - 13 mei) in samenwerking met Nvidia GeForce RTX

Of je nu een PC Gaming veteraan of een totale newbie bent, wij hebben je gedekt!

Bezoek onze PC Gaming hub voor het laatste nieuws, reviews, geweldige features en details over de beste producten die er zijn.

Met veel geweldige content die elke dag dropt, zorg ervoor dat je de pagina bookmark en kom terug voor je dagelijkse fix.

Geschreven door Adrian Willings.