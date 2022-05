Wat is Stream Sniping en wat kunt u ertegen doen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De afgelopen jaren zijn steeds meer mensen gaan streamen op Twitch, YouTube en Facebook.

Gamers houden van het idee dat ze hun brood kunnen verdienen met wat ze leuk vinden. Iedereen weet echter dat het niet zo makkelijk is om het te maken. Het is niet zo simpel als het downloaden van OBS studio of Streamlabs en op de live-knop te drukken.

Je hebt een professionele set-up nodig met de juiste apparatuur, een fatsoenlijke microfoon zodat je te horen bent en heel veel tijd en geduld om aan je vak te wijden. En dan heb ik het nog niet eens over het charisma om een publiek betrokken te houden en terug te laten komen voor meer. Toch, als je bereid bent, kan het een opwindende zaak zijn om je in te verdiepen.

Er zijn echter dingen om bewust van te zijn en een van die dingen is stream sniping.

Als je al een tijdje online PC games speelt dan weet je dat er een hoop trollen en verschrikkelijke individuen zijn die je plezier willen bederven. Deze mensen houden ervan te treiteren en kattenkwaad uit te halen dat hen misschien plezier brengt, maar het over het algemeen voor alle anderen verpest.

Helaas, met de opkomst van de populariteit van streaming zijn deze trollen overgestapt op een nieuw spel - stream sniping.

In eenvoudige bewoordingen is stream sniping het tegen je gebruiken van je stream. Als je een online multiplayer game speelt, kun je het slachtoffer worden van stream sniping. Dit komt vooral voor in competitieve games waar het weten van de locatie van een vijand het verschil kan maken tussen het winnen of verliezen van een wedstrijd.

Heb je wel eens een splitscreengame gespeeld met een vriend of geliefde en brutaal gekeken waar zij zich bevonden om jou een voorsprong te geven? Dat een oogwenk genoeg is om het spel te winnen, is erg verleidelijk. Nou, met streaming stel je jezelf in principe open voor iedereen die dat bij jou doet, waar ook ter wereld.

Het enige wat iemand hoeft te doen is het door jou gekozen streamingplatform te openen en op je livestream te klikken om te zien wat je aan het doen bent. De kans is groot dat als je de standaardinstellingen gebruikt, ze bijna een realtime feed hebben van waar je bent en wat je aan het doen bent.

Als je op een bepaald moment de kaart opent of op een bepaalde plek zit of zelfs maar in de buurt van een voor de hand liggende en gemakkelijk te herkennen locatie, dan is het gemakkelijk om je te vinden en je te verslaan.

Het is makkelijk om te denken dat stream sniping alleen echt een probleem is voor grote streamers. Die trollen krijgen er misschien een grotere kick van om de overhand te krijgen op iemand die zijn gameplay uitzendt voor duizenden kijkers. Maar het is ook een probleem voor kleine streamers.

Soms doen stream-snipers het gewoon voor de winst, soms zijn ze op een missie om een bepaalde streamer opzettelijk lastig te vallen en te ergeren.

Er zijn een paar dingen die je kunt doen om een aantal problemen met stream-snipen te beperken. Veel populaire games hebben speciale instellingen voor streamers. Deze omvatten soms dingen zoals de streamer-modus voor in-game muziek (om copyrightaanvallen te voorkomen), maar ook instellingen waarmee je de naam van de server waarop je je bevindt kunt verbergen, je in-game handle kunt verbergen of wijzigen en meer.

Rainbow Six Siege heeft bijvoorbeeld verschillende tools om streaming sniping tegen te gaan. Dit omvat verschillende instellingen om te voorkomen dat sluipschutters met jou in de wachtrij van een game gaan staan door je regio en latentie te verbergen en instellingen voor het willekeurig vertragen van je matchmatching wanneer je klikt om aan een game mee te doen, zodat het moeilijker is om in dezelfde lobby terecht te komen. Andere instellingen zijn de mogelijkheid voor streamers om namen, toestemmingsniveaus en avatars te verbergen, zodat het moeilijker wordt om je te vinden.

Deze instellingen alleen lossen het probleem echter niet per se op. Ze helpen, maar ze zijn niet foolproof. Als je op een gemakkelijk herkenbare plaats bent, ben je nog steeds gemakkelijk te vinden en te doden, te trollen of wat de stream-sluiper ook van plan is.

Eén ding dat je kunt doen om stream sniping tegen te gaan is het toevoegen van een vertraging aan je stream. In het ideale geval wil je in staat zijn om in real time met je publiek te communiceren, door te reageren op opmerkingen wanneer ze in de chat verschijnen. Maar dit kan problematisch zijn als je jezelf openstelt voor stream-snipers.

Natuurlijk, als je een competitief spel speelt en je hard op het spel concentreert, reageer je misschien niet zo vaak op de chat als je zou kunnen, dus het toevoegen van een vertraging maakt misschien niet uit.

U kunt eenvoudig een stream vertraging toevoegen in OBS, Streamlabs en XSplit.

Volg bijvoorbeeld in OBS de volgende stappen:

Klik op het tabblad instellingen

Navigeer naar geavanceerd

Zoek naar de instelling stream vertraging en klik op inschakelen

Voeg een duur toe die u aan de stream wilt toevoegen en experimenteer om te zien wat werkt.

Als je een probleem hebt met regelmatige stream-sluipers en je weet wie ze zijn, dan zijn er misschien andere dingen die je kunt doen.

Sommige games staan gebruikers toe om andere spelers te rapporteren voor giftig gedrag. Dit omvat ook het rapporteren van spelers voor stream sniping, wat, laten we eerlijk zijn, toch een andere vorm van valsspelen is.

Je kunt je ook wenden tot het streamingplatform van je keuze voor hulp. Twitch heeft bijvoorbeeld richtlijnen voor game-inhoud waarvan spelers en Twitch-gebruikers op de hoogte moeten zijn. De richtlijnen van Twitch bevatten regels tegen stream sniping:

"Elke activiteit, zoals valsspelen, hacken, botten of knoeien, die de accounteigenaar een oneerlijk voordeel geeft in een online multiplayer game, is verboden. Dit omvat ook het misbruiken van de live-uitzending van een andere omroeper om hen in-game lastig te vallen, zoals stream sniping."

Dus als je weet dat iemand je aan het stream snipen is, meld hem dan.

Geschreven door Adrian Willings.