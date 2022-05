Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - PC-games zijn sterk afhankelijk van de grafische stuurprogramma's die ze ondersteunen. GPU-stuurprogramma's kunnen de lancering van een spel maken of breken en daarom neemt Nvidia deze zaken serieus.

Natuurlijk wordt de waargenomen kwaliteit van een grafische kaart sterk beïnvloed door de drivers die deze kaart ondersteunen. De hardware kan ongelooflijk goed gemaakt, maar als de drivers veroorzaken constante crashes, gevreesde blauwe scherm fouten, spel stottert, lag of nog erger dan iedereen lijdt.

Dit is waarom Nvidia drivers zo serieus neemt.

Vooral wanneer het bedrijf de mogelijkheid van gamen op 8K 60Hz met ingeschakelde HDR wil pushen. Die boude beweringen zijn gedaan voor de GeForce RTX 3090 en RTX 3090 Ti grafische kaarten en dat is geen verrassing gezien de enorme kracht van deze GPU's, maar het kan nog steeds haperen met een slechte driver.

Nvidia hecht daarom veel belang aan het grondig testen van drivers voor de lancering. Het bedrijf weet dat er een enorm aantal gaming PC's zijn met allerlei configuraties. Daarom is er veel testwerk nodig om de drivers zo robuust mogelijk te maken.

Als onderdeel van Nvidia's Game Ready Driver programma, legt het bedrijf een zware focus op uitgebreide tests van duizenden mogelijke hardware configuraties. Deze tests zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat elke gamer de best mogelijke prestaties krijgt en ook een betrouwbaar systeem heeft.

Nvidia zegt dat het 1.000 betrouwbaarheidstesten per dag uitvoert. Dat komt neer op 1,8 miljoen testuren per jaar, wat neerkomt op 214 jaar aan grondige tests. Nvidia maakt gebruik van een gecompliceerde testmatrix die meer dan 4.500 verschillende PC-configuraties test, waaronder verschillende grafische kaarten, CPU's, RAM en meer. Het gaat zelfs zo ver dat het hardware test die dateert uit 2012.

Het is deze trots om alles goed te doen die verklaart waarom Nvidia geen bètadrivers uitbrengt. Het is ook de reden waarom Nvidia elk stuurprogramma onderwerpt aan Microsofts strenge testprocedures voor Windows Hardware Quality Labs (WHQL).

Game Ready-stuurprogramma's zijn een serieuze zaak. Misschien heb je er niet bij stilgestaan toen je laatst je favoriete game aan het spelen was, maar er zitten meer dan 25 miljoen regels code in elke Game Ready Driver die je downloadt. Volgens Nvidia is dat vergelijkbaar met de hoeveelheid code die je in een modern gevechtsvliegtuig vindt.

Drivers moeten ook worden geprogrammeerd en getest voor elke game die wordt uitgebracht. Daarom wordt er vaak een nieuwe driver gelanceerd rond dezelfde tijd dat er een nieuwe grote titel verschijnt. Drivers worden afgesteld om hogere framesnelheden voor games te leveren, maar ook om consistente framesnelheden te garanderen voor een vloeiende ervaring.

Nvidia's drivers leggen ook de nadruk op het minimaliseren van systeemlatentie. Dit zorgt ervoor dat je pc en wat je op je gamingmonitor ziet, snel reageren op je muis- en toetsenbordinvoer.

Nvidia werkt ook nauw samen met game-ontwikkelaars om ervoor te zorgen dat de drivers ruim voor de lancering klaar zijn en grondig worden getest en geoptimaliseerd. Het testen en optimaliseren gaat vervolgens door tot de game ook verschijnt. Met toekomstige updates worden de prestaties in de loop der tijd nog verder verbeterd.

Dit werk betekent ook dat Nvidia de optie kan bieden om een game te "optimaliseren" via GeForce Experience. Dus met een enkele klik in die software kan een gebruiker het spel instellen op de beste instellingen voor hun spelsysteem.

Dit alles wordt geleverd met de extra bonus van verbeterde prestaties via DLSS als je het nodig hebt. Dus de volgende keer dat je een spel speelt, denk dan even aan de hoeveelheid werk die is gestoken in het soepel laten verlopen ervan.

