(Pocket-lint) - Pocket-lint start binnenkort zijn eerste PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX.

Vanaf maandag 9 mei tot en met vrijdag 13 mei 2022 zullen we een hele stapel features, reviews, interviews, video's en andere spannende fragmenten wijden aan gaming op de PC.

Je zal al onze inhoud kunnen volgen in een speciale sectie hier op Pocket-lint en alles ontdekken, van de beste games om nu te kopen, tot uitleg over elke belangrijke functie waar je op moet letten bij een moderne grafische kaart.

Er zal voor elk wat wils zijn, inclusief tips over het bouwen van je eigen gaming-pc en waarom ray tracing pc-games transformeert.

We praten ook met enkele van de belangrijkste mensen in de sector om hun mening te horen over hoe het heden en de toekomst voor gamers eruit zien. Bovendien geven we onze indrukken van de muizen, monitoren, toetsenborden en accessoires die we onlangs hebben getest, om je te helpen bij je volgende aankoopbeslissing.

Dus zorg ervoor dat je de PC Gaming hub bookmarkt en kom volgende week terug naar Pocket-lint om alles te weten te komen over PC gaming en Nvidia GeForce RTX grafische kaarten.

Geschreven door Rik Henderson.