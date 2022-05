Valve's Steam Deck ondersteunt nu veel meer games

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen de Steam Deck voor het eerst werd gelanceerd waren mensen natuurlijk nieuwsgierig naar welke games op de console zouden draaien. Er waren toen slechts 100 games die speelbaar waren, maar dat aantal is de laatste maanden gestaag gestegen.

We schreven al eerder over hoe je kunt zien welke games zullen werken op Steam Deck voordat je ze koopt, maar het is de moeite waard om te weten dat er nu meer dan 1.289 games zijn waarvan wordt gezegd dat ze volledig "geverifieerd" zijn.

Zoals we hebben laten zien, zijn er verschillende manieren om te controleren welke games uit je bibliotheek worden geacht "geverifieerd", "speelbaar" of "niet-ondersteund" te zijn. De gemakkelijkste van deze tools is natuurlijk de officiële, waar je in één oogopslag kunt zien welke van je games in die categorieën zitten.

Het is wel leuk om dit in één oogopslag te kunnen zien en Boiling Steam heeft daar een mooie grafiek voor gemaakt.

Volgens dat bericht zijn er momenteel meer dan 2.400 games die "speelbaar" worden geacht op de handheld spelconsole. Belangrijker nog, je kan een steile klim zien in het aantal compatibele games sinds de Steam Deck gelanceerd is.

Deze gegevens zijn afkomstig van de SteamDB en het is ook mogelijk om het totaal aantal geverifieerde en speelbare games op Protondb te bekijken.

De toekomst ziet er zeker rooskleurig uit voor Steam Deck.

Geschreven door Adrian Willings.