Nvidia GeForce Now top tier verhuist naar RTX 4080, hernoemd naar Ultimate

(Pocket-lint) - Nvidia heeft een verandering aangekondigd in de toplaag van zijn GeForce Now cloud gaming service.

Het zal het de naam Ultimate geven (van de bestaande "RTX 3080" moniker) en servers zullen draaien op krachtigere RTX 4080 hardware.

Dat biedt 64 TFLOPs aan grafische verwerking, volledige ray tracing op titels die dat ondersteunen, en DLSS 3 om games nog soepeler te laten lopen.

Daarnaast kunnen pro-spelers profiteren van Reflex (in bepaalde games) met maximaal 240Hz streaming.

Het beste nieuws is misschien wel dat de upgrades gratis zullen zijn voor bestaande GeForce Now RTX 3080-abonnees, aangezien de tier voor dezelfde prijs blijft bestaan - £17,99 / $19,99 / €19,99 per maand of £89,99 / $99,99 / €99,99 voor 6 maanden bij vooruitbetaling.

De opgewaardeerde tier zal vanaf eind januari overschakelen naar RTX 4080-machines en gebruikers in de VS en West-Europa zullen gedurende het hele eerste kwartaal worden overgezet.

Bestaande leden krijgen de upgrade als eerste aangeboden.

Nvidia kondigde tijdens zijn pre-CES 2023 persconferentie ook een RTX 4070 TI grafische kaart aan. Daarnaast onthulde het een selectie van 40-serie chips voor laptops, die mobiele pc-gaming naar een hoger niveau moeten tillen.

Geschreven door Rik Henderson.