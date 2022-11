Nvidia vernieuwt Portal met ray tracing en DLSS

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nvidia heeft Portal met RTX onthuld, wat een reimagining is van Valve's iconische videogame met verbeterde graphics die uiteraard volledige ray tracing en meer omvat.

Portal with RTX zal gratis zijn voor iedereen die het originele spel al bezit en zal als DLC voor dat spel te downloaden zijn.

De game is met liefde gemaakt door Nvidia's Lightspeed Studios en zal op 8 december beschikbaar zijn. Portal met RTX is ingesteld om de beste ervaring te bieden met Nvidia's nieuwste 40-serie grafische kaarten dankzij DLSS 3, maar zal ook DLSS 2 draaien op de vorige 30-serie kaarten.

Nvidia zegt dat gebruikers met DLSS 3 2,8 keer betere prestaties zullen krijgen, wat zorgt voor een soepele ervaring terwijl ze nog steeds volop kunnen genieten van die texturen met hoge resolutie en ray traced lighting.

Om de lancering te vieren houdt Nvidia op 6 december een speciaal feest met een kijkje achter de schermen bij de bouw van het spel, gameplay, giveaways voor het spel en meer. Als je afstemt om de actie te zien, maak je kans op Nvidia GeForce RTX 4090 en GeForce RTX 4080 grafische kaarten.

