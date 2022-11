Vergeet 8K, Nvidia's RTX 4090 kan games draaien op 13K

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Toen Nvidia zijn RTX 30-serie grafische kaarten uitbracht, zette het bedrijf flink in op 4K gaming. Nu lijkt het erop dat de 40-serie nog capabeler is.

Bij de lancering maakte Nvidia duidelijk dat zijn vlaggenschip RTX 4090 grafische kaart de goederen ging leveren met maar liefst 24GB GDDR6X-geheugen en de verwerkingskracht om maar liefst vier keer sneller te zijn dan de RTX 3090 Ti.

Wat dat in de echte wereld betekende is verbeterde prestaties tijdens 4K gaming. Maar het zal je misschien verbazen dat de RTX 4090 nog capabeler is dan je zou verwachten.

Een YouTuber bekend als Golden Reviewer heeft een video samengesteld die laat zien hoe de RTX 4090 nog verder gepusht kan worden.

In deze video wordt Genshin Impact opgedreven tot een resolutie van 13.760 x 5760. Dat is 13K, wat zoals Tom's Hardware aangeeft ongeveer 178,32 megapixels per frame is. Die resolutie is ook 8,5 keer groter dan de resolutie van 4K.

Opmerkelijk is dat Genshin Impact nauwelijks het meest belastende spel is. Het is ook beschikbaar op mobiel en console, dus het is niet precies een triple-A-titel die de visuals tot het uiterste drijft, maar het is nog steeds indrukwekkend.

Je kunt op dit moment ook geen 13K gaming monitor krijgen en YouTube zet geen video's uit met een hogere resolutie dan 8K, maar het is nog steeds een indrukwekkende demonstratie van wat er mogelijk is.

Het spel draait nog steeds op een fatsoenlijke 30FPS en ziet er ook geweldig uit. Misschien zien we in de toekomst nog meer van dit soort prestaties.

Geschreven door Adrian Willings.