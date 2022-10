Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nvidia heeft de lijst met beschikbare titels op zijn cloud gaming platform uitgebreid die werken met touch controls.

GeForce Now heeft al eerder enkele on-screen controls voor mobiele spelers aangeboden - namelijk op Fortnite en Genshin Impact. Het breidt die lijst echter uit met een verdere reeks games die zonder joypad werken op telefoon en tablet.

Deze omvatten Trine 2, Slay the Spire en Dota Underlords. Er zijn ook enkele games die alleen werken met touch controls op tablet, waaronder Shadowrun Returns, Talisman: Digital Edition, en Magic: The Gathering Arena.

De volledige lijst met aanraakgevoelige games vind je hieronder:

Mobiel en tablet

Dota Underlords (Steam)

Fortnite (Epic Games)

Genshin Impact (HoYoverse)

Into the Breach (Steam en Epic Games)

Papieren, alsjeblieft (stoom)

Slay the Spire (stoom)

Tabletop Simulator (Steam)

Trine 2: Compleet verhaal (stoom)

Alleen tablet

Brug Constructor Portal (stoom)

Deurschoppers (stoom)

Magic: The Gathering Arena (Wizards.com en Epic Games)

March of Empires (stoom)

Monstertrein (stoom)

Shadowrun Returns (Steam en Epic Games)

Talisman: Digitale editie (Steam)

Nvidia's GeForce Now werkt met je eigen games die je koopt bij verschillende ondersteunde digitale winkels, zoals Steam en Epic Games Store. Sommige, zoals Fortnite, zijn free-to-play.

De GeForce Now-app voor Android heeft nu ook een nieuwe rij Mobile Touch Controls waar je ondersteunde games kunt vinden. De Android app bevat nu ook Apaptive VSync ondersteuning voor bepaalde games om de prestaties te verbeteren.

Geschreven door Rik Henderson.