(Pocket-lint) - Nvidia heeft de resolutie van zijn GeForce Now RTX 3080 tier verbeterd bij het draaien via een Chrome-browser.

Leden met het hoogste abonnement kunnen nu streamen tot 1600p en 120fps bij het spelen van games via Chrome. Hetzelfde geldt voor verschillende game-gerichte Chromebooks die in de week zijn gelanceerd - de Acer Chromebook 516 GE, Asus Chromebook Vibe CX55 Flip en de Lenovo Ideapad Gaming Chromebook.

De Chromebooks maken optimaal gebruik van de verhoogde resolutie en vernieuwingsfrequentie dankzij hun goed uitgeruste beeldschermen. Ze hebben ook Wi-Fi 6E-technologie aan boord, zodat ze de verbeterde beelden probleemloos draadloos kunnen streamen.

Een Chrome-browser was eerder beperkt tot 1440p streaming bij het spelen van GeForce Now, zelfs voor RTX 3080-leden.

Nvidia's cloud gaming platform heeft drie lagen van lidmaatschap - gratis, prioriteit, en de eerder genoemde RTX 3080.

Het gratis plan geeft je een uur spelen per keer op een "basis" gaming rig. Priority verhoogt dat tot zes uur op een RTX-opstelling met een maximale output van 1080p 60fps - het kost £ 8,99 / $ 8,99 / € 9,99 per maand.

Het RTX 3080-niveau is aanzienlijk duurder, € 17,99 / $ 19,99 / € 19,99 per maand, maar draait games op een pc-installatie met RTX 3080-graphics (vandaar de naam), geeft je acht uur gameplay per sessie en verbeterde graphics en framerates. Je kunt zelfs tot 4K HDR krijgen op het plan wanneer je speelt via een Nvidia Shield TV-apparaat.

Alle games die je speelt op GeForce Now zijn van jou, want het geeft toegang tot meer dan 1400 titels die beschikbaar zijn via Steam, Epic Games Store, GOG en andere digitale winkels. Veel free-to-play games zijn ook inbegrepen.

