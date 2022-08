Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nvidia's GeForce Now cloud gaming-platform biedt nu tot 1440p 120fps spelen via een Chrome- of Edge-browser die op een pc draait.

Dat betekent dat je, afhankelijk van je abonnementsniveau, een pc-gamingervaring van topniveau kunt krijgen met bijna elke computer - ongeacht de eigen specificaties.

Je moet lid zijn van Nvidia's hoogste streaming tier - RTX 3080 - maar alles wat je hoeft te doen om het te laten werken is het instellingenmenu openen wanneer je op play.geforcenow.com bent (in de drie "burger" balken aan de linkerkant) en je gewenste resolutie en framerate selecteren via de douane opties in "streaming kwaliteit".

RTX 3080-leden krijgen ook ray tracing-ondersteuning en tot acht uur onafgebroken speeltijd.

Streaming in hogere resolutie is ook beschikbaar op andere apparaten, waaronder Android - met ondersteunende telefoons die ook 120fps (120Hz) bieden.

We hebben de Chrome-boost echter nog niet zelf kunnen testen omdat we GeForce Now Founders zijn - het equivalent van Priority - en dus zijn vergrendeld op 1080p en 60fps wanneer we de service gebruiken.

Nvidia kondigde ook aan dat ondersteuning voor zes nieuwe games is toegevoegd aan het platform, waaronder Pheonix Point en de nieuwe release Thymesia.

Je kunt meer te weten komen over Nvidia GeForce Now in onze diepgaande gids over de cloud gaming service.

Geschreven door Rik Henderson.