(Pocket-lint) - Nvidia heeft zijn GeForce Now cloud gaming service bijgewerkt met 4K 60fps gaming voor PC en Mac voor de eerste keer, plus 120fps voor 120Hz Android-apparaten.

Beide toevoegingen zijn exclusief voor GeForce Now RTX 3080-leden - het hoogste betaalde niveau van de service - maar het is goed om te zien dat de mogelijkheden blijven uitbreiden.

De service maakt nu gebruik van Nvidia's DLSS-technologie om de prestaties te verbeteren met behoud van hoge framerates. Het gebruikt AI om beelden super te samplen om zo scherpe, gedetailleerde beelden te garanderen zonder dat dit invloed heeft op de verversing. Dit is alleen mogelijk met servers waarop de RTX GPU's uit het topsegment draaien.

Android-toestellen waarvan is bevestigd dat ze compatibel zijn met 120fps gaming zijn onder andere de Samsung Galaxy S22, S22 Ultra, Galaxy Z Fold 3, Flip 3, en OnePlus 9 Pro.

Een Nvidia GeForce Now RTX 3080-abonnement kost £17,99 / $19,99 / €19,99 per maand of £89,99 / $99,99 / €99,99 voor 6 maanden bij vooruitbetaling.

U kunt ervoor kiezen om gratis te spelen, hoewel u beperkt bent in speeltijd en het type gaming rig dat wordt aangeboden. Een GeForce Now Priority-abonnement is ook beschikbaar voor £ 8,99 / $ 8,99 / € 9,99 per maand, waarmee RTX-gaming en ray tracing mogelijk zijn, maar niet de hoogste resoluties/framerates op alle machines.

Je kunt meer te weten komen over de Nvidia GeForce Now cloud gaming service in onze handige gids hier.

Geschreven door Rik Henderson.