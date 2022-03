Nvidia's GeForce RTX 3090 Ti wordt mogelijk deze maand gelanceerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben heel weinig gehoord over de nieuwste vlaggenschip grafische kaart van Nvidia sinds deze werd onthuld op CES 2022 . Nu is er informatie gelekt over de lanceringsdatum van de RTX 3090 Ti.

Volgens de laatste informatie die aan het licht komt, zal de lancering later deze maand plaatsvinden. Deze informatie komt ook uit officiële documentatie die naar Nvidia's partners is gestuurd en laat zien dat deze op dezelfde dag aangekondigd en beschikbaar zal zijn om te kopen. En dat is 29 maart 2022.

De GeForce RTX 3090 Ti was oorspronkelijk gepland om in januari te lanceren, maar was uitgesteld. Iets wat we de laatste jaren maar al te gewend zijn.

Het gerucht gaat dat dit niet het gebruikelijke chiptekort was, maar een probleem met het GDDR6X-geheugen in de kaart dat gerepareerd moest worden voordat het naar recensenten kon worden gestuurd.

VideoCardz meldt dat het de embargo-documentatie heeft gezien en dat het laat zien dat niet alleen de oprichterseditiekaart eind maart beschikbaar zal zijn, maar ook aangepaste modellen. Wat echter niet is onthuld, is de prijs. Hoewel, zoals je zou verwachten, het waarschijnlijk hoog zal zijn, vooral met de verwachte specificaties.

Die specificaties zijn van nature high-end, gezien het vlaggenschipontwerp van deze nieuwe grafische kaart. De Nvidia GeForce RTX 3090 Ti zal 10.752 CUDA-kernen bevatten (de 3090 had 10.496). Er wordt ook gezegd dat het 21 Gbps geheugenklok ondersteunt met een maximale bandbreedte van meer dan 1 TB/s. Het gerucht gaat dat het, belangrijker nog, de eerste kaart zal zijn met een 16-pins PCIe Gen5-voedingsconnector en een maar liefst 450 watt stroomverbruik.

We hoeven niet lang te wachten om meer te weten te komen.

Krijg ongelooflijke prijzen voor digitale games zoals FIFA 22 bij Gamivo Door Pocket-lint International Promotion · 13 October 2021 Deze briljante winkel heeft digitale sleutels te koop voor alle grootste games.

Geschreven door Adrian Willings.