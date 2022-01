Hoe Fortnite te spelen op iPhone en iPad

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fortnite is bijna anderhalf jaar geleden uit de Apple App Store gehaald en sindsdien hebben iPhone- en iPad-gebruikers het niet kunnen installeren.

Degenen die het al hadden gedownload, bleven ook achter nadat hoofdstuk 2, seizoen 4 was gelanceerd.

Android-gebruikers hebben de Fortnite-app op hun mobiele apparaten kunnen installeren door deze te sideloaden vanuit de Epic Games-app - en zo de Google Play Store te omzeilen - maar eigenaren van Apple-apparaten hebben zo'n oplossing niet.

Tot nu.

Een aanraakvriendelijke, mobiele versie van Fortnite is onderweg via Nvidia's GeForce Now cloud gaming-service. Een tijdelijke gesloten bèta wordt binnenkort gelanceerd en je kunt je hier vooraf registreren om deze te spelen .

Dit is wat je nodig hebt om het werkend te krijgen wanneer het aankomt.

Een aanraakvriendelijke versie van Fortnite wordt binnenkort gelanceerd in gesloten bètavorm op GeForce Now. Dat betekent dat het op Android-apparaten kan worden gespeeld via de native GeForce Now-app (als je de game zelf niet wilt sideloaden) en op iPhone en iPad via een Safari-oplossing.

Zo installeert u GeForce Now op uw iOS- of iPadOS-apparaat:

- Open eerst Safari op je iPhone of iPad, ga naar play.geforcenow.com .

- Kijk onderaan het scherm (op iPhone) of rechtsboven (op iPad) om de deelknop te zien. Tik erop.

- Scroll in het deelmenu omlaag naar "Toevoegen aan startscherm" en tik erop.

- Druk op "Toevoegen".

- Hiermee wordt een app-pictogram op uw apparaat toegevoegd, dat u kunt verplaatsen waar u maar wilt.

- Tik op het nieuwe GeForce Now-pictogram en je krijgt de algemene voorwaarden van GeForce Now te zien. Ben het met ze eens.

- Meld u aan of registreer u voor een GeForce Now-account via het gebruikerspictogram in de rechterbovenhoek. Log in.

- Mogelijk moet je nu je Steam en, het belangrijkste voor Fortnite, een Epid Games Store-account synchroniseren via het instellingenmenu.

GeForce Now is Nvidia's cloud gaming-service die beschikbaar is op meerdere apparaten, waaronder mobiel, pc, Mac, Chromebook, Nvidia Shield TV en verschillende smart-tv's.

Het is een betaalde lidmaatschapsservice, hoewel er ook een gratis optie is. Gratis lidmaatschap is echter beperkt, je kunt maximaal een uur per keer spelen voordat je moet uitloggen en opnieuw moet inloggen. Het speelt ook games op een standaard pc-gaminginstallatie bij de bron, en het kan zijn dat u moet wachten op toegang.

Priority-lidmaatschap kost £ 8,99 / $ 8,99 / € 9,99 per maand en geeft je een verbeterde ervaring. De pc heeft een RTX grafische kaart, geschikt voor raytracing, met tot 1080p 60fps gaming. Het verlengt ook de speellimiet tot zes uur.

Ten slotte is er ook een RTX 3080-lidmaatschapsplan beschikbaar, dat de allerbeste graphics biedt tot 1440p bij 120 fps, plus tot acht uur speeltijd. Het komt echter ook met een premium prijskaartje, voor £ 89,99 / $ 99,99 / € 99,99 voor een abonnement van 6 maanden.

Naast Fortnite ondersteunt GeForce Now een steeds groter wordende catalogus met games. In tegenstelling tot andere cloud-gamingservices, koppel je het echter aan een regulier Steam-, Epic Games Store- of ander digitaal pc-winkelaccount en kun je de games spelen die je erop hebt gekocht. Er zijn ook veel gratis te spelen spellen beschikbaar.

U kunt meer informatie vinden over de cloud gaming-service in onze handige functie hier: Wat is Nvidia GeForce Now, is het gratis en met welke apparaten werkt het?

