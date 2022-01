Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Terwijl Nvidia CES 2022 gebruikte om zijn instap-GPU, de RTX 3050 , te onthullen, was het de topkaart van het bedrijf voor 2022 die de meeste belangstelling trok.

Maar terwijl de GeForce RTX 3090 Ti grafische kaart werd aangekondigd, is de volledige specificatie nog niet helemaal onthuld - we zullen tot later in januari moeten wachten op de belofte van een volledige onthulling.

Er wordt aangenomen dat dit de laatste 8nm-proces-GPU van Nvidia is voordat deze wordt versneld naar een nieuwer technologieproces. Toch is de RTX 3090 Ti een superkracht van een grafische kaart: visueel ziet hij er hetzelfde uit als de bestaande RTX 3090, maar van binnen propt hij zich in 24 GB GDDR6X RAM, draaiend op 21 Gbps.

Dat is een enorme hoeveelheid toegewezen geheugen, dat bijna acht procent sneller is dan de bestaande kaart, wat betekent dat kopers het uiterste uit hun 4K-game-ervaringen kunnen halen met de hoogst mogelijke framesnelheden.

Nvidia zegt dat de RTX 3090 Ti 40 TFLOPS grafische prestaties zal bieden, een sprong van 10 procent boven de 36 TFLOPS van de 3090.

Dit alles zal natuurlijk veeleisend zijn voor het vermogen, met verschillende geruchten dat er een 1000W of zelfs 1200W PSU nodig kan zijn om dit beest te laten werken.

Het zijn niet alleen de prestaties en het vermogen die waarschijnlijk groot zullen zijn: de vraagprijs zou rond de $ 1.999 liggen. We zullen het zeker weten wanneer het bedrijf later in januari meer details onthult...