'S Werelds grootste winterwonderland is nu in Minecraft

(Pocket-lint) - Nvidia werkt samen met Great Ormond Street Hospital Children's Charity om het grootste winterwonderland ooit te creëren, allemaal gebouwd in Minecraft.

Dit is een interactieve grot van de Kerstman en een winterwonderland-ervaring die maar liefst 38 hectare aan virtuele ruimte beslaat. Allemaal liefdevol gemaakt in Minecraft.

De ervaring omvat verschillende verborgen traktaties van verwijzingen naar klassieke kerstfilms en ook een volledige recreatie van het Great Ormond Street-ziekenhuis.

Het is ook niet alleen om te laten zien wat er mogelijk is met RTX Minecraft. Omdat de ervaring ook deel uitmaakt van een poging om geld in te zamelen voor het goede doel. Gebruikers kunnen doneren in het virtuele ziekenhuis of rechtstreeks via deze link . Die donaties zullen ernstig zieke kinderen helpen om deze kerst een stap dichter bij huis te komen.

Om de winterwonderland-ervaring uit te proberen, hoeft u alleen maar deze eenvoudige stappen te volgen. U moet hiervoor wel een RTX-grafische kaart gebruiken:

Download GeForce Experience en installeer de nieuwste GeForce Drivers Zorg ervoor dat er een GeForce RTX GPU op uw pc is geïnstalleerd Download en installeer de nieuwste versie van Minecraft voor Windows Download de NVIDIA RTX Winter World hier: https://www.planetminecraft.com/project/nvidia-rtx-winter-world Zoek het gedownloade bestand en dubbelklik Minecraft voor Windows wordt geopend en een dialoogvenster bovenaan het scherm laat je weten wanneer de wereld is geïnstalleerd Klik op Afspelen > Maken > Scroll naar beneden naar het gedeelte 'geïmporteerde sjablonen' en klik op Christmas Adventure RTX Klik op Maken en het kerstavontuur begint Om te controleren of Ray Tracing en DLSS zijn ingeschakeld: Ga naar Instellingen > Video > scrol omlaag en zorg ervoor dat Upscaling en Ray Tracing zijn ingeschakeld. Afhankelijk van de RTX GPU die je hebt, kun je de Ray Tracing Render Distance vergroten van 8 chunks in de video-instellingen

Geen winterwonderland zou compleet zijn zonder een helder en kleurrijk verlichte kerstboom. Dus natuurlijk is dit een toevoeging aan de Minecraft-versie die compleet wordt geleverd met cadeautjes eronder.

Een logisch onderdeel van de charitatieve winterwonderlandconstructie is de toevoeging van het Great Ormond Street Hospital in virtuele vorm.

Wat is er niet dol op een gigantische sneeuwpop compleet met een kerstmuts en een enorm cadeau?

Het is een geweldige tijd van het jaar. Nog beter als je niet de vrieskou in hoeft om een sneeuwpop te zien. Zelfs een die iemand anders heeft gebouwd.

Het is ook niet elke dag dat je een fel verlichte sneeuwpop ziet.

Er is genoeg te ontdekken in het virtuele wonderland. Inclusief talloze hoekjes en gaatjes die het waard zijn om in rond te neuzen.

Baan je een weg door het winterwonderland en vind een fabriek vol met cadeautjes en kleine arbeiders die bezig zijn met Kerstmis.

De uitzichten zijn compleet met de London Eye opnieuw ontworpen in Minecraft-vorm.

Het winterwonderland is verdeeld over drie gigantische sneeuwbollen. Een daarvan is de bovenkant van een van hen in deze opname.

De instellingen binnen de drie bollen omvatten een winterwonderland, het dorp van de kerstman en een winterse omgeving.

Er wordt gezegd dat het vier keer groter is dan het echte seizoensfeest dat in Oostenrijk plaatsvindt.

Je vindt zelfs verborgen attracties zoals deze pinguïnpostdienst. een kinderboerderijtent, met speelbare verhaallijnen en missies van de kerstman.

Snuffel maar genoeg rond en je zult het huis van de kerstman vinden. Stoor hem gewoon niet, want hij is een bezige kerel in deze tijd van het jaar.

Er is zelfs een virtuele achtbaan en een bevroren schaatsmeer. Genoeg te bewonderen dus.

Houd een oogje in het zeil terwijl je aan het verkennen bent, want je zult ook verborgen lekkernijen vinden, zoals Easter Egg-eerbetoon aan klassieke kerstfilms zoals Elf, It's A Wonderful Life en The Polar Express.

Avontuur over bevroren meren en door besneeuwde delen van de wereld om alles te ontdekken wat er te beleven is.

Zoals je zou verwachten van een door Nvidia vervaardigde omgeving, maakt de RTX Winter World optimaal gebruik van ray tracing. Verwacht veel realistische reflecties, schaduwen en indrukwekkende lichteffecten.

Het zijn de kleine details die hem echt laten schitteren. Zoals de individueel verlichte ramen en zorgvuldig gebouwde gebouwen.

Vergeet niet dat dit allemaal voor de kinderen is. Dus doneer aan het goede doel als je kunt.