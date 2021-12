Nvidia wil je doel testen om kans te maken op grote prijzen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nvidia verspreidt al een tijdje de boodschap dat "frames games winnen" met het idee dat een hogere FPS gelijk staat aan meer overwinningen voor de gamer.

Met de juiste apparatuur, waaronder een high-end grafische kaart (uiteraard) en een gaming-monitor met een hoge verversingssnelheid, kunnen gamers een voorsprong nemen op de concurrentie en vaker winnen.

Onlangs heeft de gaming-techgigant ook het idee naar voren gebracht dat systeemlatentie ook een grote impact kan hebben. Latentie veroorzaakt door je systeem, je monitor en je randapparatuur kan allemaal leiden tot een slechte ervaring en een die de reden kan zijn dat je niet wint en die shots mist waarvan je dacht dat je ze had moeten maken.

Latency is de tijd die nodig is voordat uw muisklikken verschijnen als in-game acties (bijvoorbeeld het afvuren van een pistool). Verschillende dingen kunnen een negatieve invloed hebben op de tijd die dit nodig heeft om te gebeuren en een slechte reactietijd kan je plezier echt bederven.

Nvidia Reflex is een manier waarop Nvidia gamers heeft geholpen dit probleem aan te pakken, maar nu wil het je laten zien welk verschil latentie kan hebben op je gaming. Als je meedoet, maak je kans op het winnen van behoorlijk zware spelprijzen, waaronder grafische kaarten, monitoren met een hoge verversingssnelheid en meer!

Vanaf 14 december is KovaaKs Aim Trainer een week lang gratis te spelen. Start die game en je zult een Nvidia Experiments-optie vinden die daar begraven ligt in de instellingen. Spring erin en je kunt dan de modus uitproberen om te voelen hoe latentie aanvoelt en de impact die het heeft op je vaardigheden. Je hebt een GPU uit de GeForce 900-serie of nieuwer nodig om deel te nemen, maar je kunt je scores vergelijken met influencers en anderen in de leaderboards.

Dit experiment dwingt bepaalde niveaus van latentie in het spel om je te laten zien hoeveel impact het heeft. Probeer je doel in de verschillende modi en kijk hoe je scoort. Dien dan uw scores in. Alleen al door mee te doen maak je kans op een van de prijzen, dus alleen daarvoor is het de moeite waard.

Download en start KovaaKs Aim Trainer van Steam. Na de lancering zou je "Nvidia-experimenten" in het hoofdmenu in het midden van het scherm moeten zien. Klik daarop en maak en log vervolgens in op uw Meta-account.

Je kunt dan de modi Latency Flicking en Latency Frenzy proberen om je doel te testen en een hoge score te behalen. Je hoeft echter geen hoge score te hebben om kans te maken en 27 mensen worden willekeurig geselecteerd om een prijs te winnen.