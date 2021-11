Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nvidia denkt dat we in de nabije toekomst niet veel verbetering zullen zien in het GPU-tekort en verwacht dat de leveringsproblemen het hele jaar door zullen blijven bestaan.

In een interview met Yahoo Finance deelde Nvidia- CEO Jensen Huang zijn visie: "Ik denk dat de vraag het komende jaar het aanbod veel zal overtreffen. We hebben geen wondermiddel in het navigeren door de toeleveringsketen", vertelde hij aan Yahoo.

Eerder was AMD- CEO Lisa Su optimistischer over de situatie, ze zei te verwachten dat de situatie in de tweede helft van 2022 zal verbeteren. Intel verwacht echter dat we op zijn vroegst pas in 2023 een evenwichtiger vraag en aanbod zullen zien .

Er zijn veel factoren die bijdragen aan het tekort, en we hebben vergelijkbare leveringsproblemen gezien met de PS5 . Dit leidt onvermijdelijk tot scalperen en prijsstijgingen over de hele linie, het wordt steeds moeilijker voor gamers die willen upgraden.

Beste PlayStation-deals voor Amazon Prime Day 2021: PS5- en PS4-games, accessoires en meer Door Rik Henderson · 17 November 2021

We hebben ook talloze vertragingen gezien dankzij de leveringsproblemen, onlangs moest Valve de lancering van hun langverwachte Steam Deck met maanden uitstellen, waardoor het kerstvenster werd gemist. Hetzelfde geldt voor de eigenzinnige Playdate handheld console .

Hoewel de toegenomen vraag financieel wonderen heeft gedaan voor de chipfabrikanten, zijn klanten niet zo blij. Het is ruim een jaar geleden dat het tekort begon en met de consensus dat we nog minstens een jaar te gaan hebben, zijn gamers overal begrijpelijk gefrustreerd.