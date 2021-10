Xbox Series X/S-bezitters kunnen pc-games spelen via GeForce Now

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eigenaars van Xbox Series X/S en Xbox One kunnen vanaf later vandaag pc-games spelen via Nvidias GeForce Now cloud gaming-platform.

Een update van de browserversie van GeForce Now betekent dat deze werkt met de Microsoft Edge-browser voor Xbox . Log dus in op uw Nvidia- account en u kunt games spelen vanuit uw Steam-, Uplay-, Epic Games Story- of GOG-bibliotheken.

We zijn er nog niet in geslaagd om het te proberen, maar we hebben gehoord dat het een beetje lastig is om aan de slag te gaan en er zijn enkele kleine beperkingen. We hebben de afgelopen tijd Stadia-games echter via de browser gespeeld, dus verwacht dat het een vergelijkbare ervaring zal zijn.

Een tip is om naar de weergave-instellingen van je Xbox te gaan, op "video fidelity & overscan" te klikken en "apps can add a border" uit te vinken. Op die manier zal een cloudgame draaien zonder zwarte randen.

De bèta-update voor GeForce Now komt kort nadat Nvidia een nieuwe laag lanceerde voor zijn cloud-gamingservice . De nieuwe RTX 3080-laag is redelijk prijzig – voor £ 89,99 / $ 99,99 / € 99,99 voor 6 maanden toegang, maar je kunt games spelen op hardware die veel groter zijn dan de mogelijkheden van een Xbox Series X.

Niet alle pc-games zijn beschikbaar op GeForce Now, maar er zijn er meer dan 1.000 beschikbaar en er worden er steeds meer toegevoegd. En je kunt een muis en toetsenbord op je Xbox aansluiten om titels te spelen die geen standaard gamepad-besturing hebben.

Xbox zelf zal binnenkort ook pc-games toevoegen aan zijn eigen Cloud Gaming- service. Eigenaars van Xbox-consoles in het Insider-programma kunnen het platform al op hun machines testen.