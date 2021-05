Nvidia over problemen met RTX-aandelen: "De vraag is ongekend"

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De aanhoudende pandemie heeft duidelijk ons hele leven beïnvloed, sommige veel meer dan andere. Het blijft ook de technische wereld beïnvloeden, met slechts één van de gamesindustrie die is getroffen door wereldwijde tekorten aan halfgeleiders.

Sony kan niet genoeg PlayStation 5-consoles maken om aan de vraag te voldoen, hetzelfde geldt voor Microsoft en de Xbox Series X en S. Dan, op het gebied van pc-gaming, is Nvidia . De nieuwste grafische kaarten uit de 30-serie zijn net zo ongrijpbaar: ze zijn bijna onmiddellijk uitverkocht elke keer dat ze online winkels bezoeken.

Pocket-lint sprak met Ben Barraondo, hoofd Europese consumenten-PR van Nvdia, om erachter te komen waarom dat het geval is: "Als we kijken naar de impact die pandemie heeft gehad op technologie in het algemeen, zou ik zeggen dat de meest voor de hand liggende impact is het heeft versneld wat mensen doen. Het heeft bepaalde koopgewoonten versneld, "legde hij ons uit voor de laatste aflevering van de Pocket-lint Podcast .

"Ik denk zeker dat gaming een van die dingen is waarbij mensen meer dan ooit tevoren in hun game-rigs investeren.

"Daarom doen mensen eigenlijk een paar dingen. Ten eerste betekent dit dat de belangrijkste chip in een pc de GPU is geworden. En ten tweede betekent het dat mensen meer uitgeven aan hun rig, of dat nu duurdere componenten zijn. of een iets duurdere laptop.

"Dus als we kijken naar de vraag en hoeveel GPUs we hebben verkocht, zou ik zeggen dat de vraag 100 procent ongekend was."

Maar zelfs zonder de pandemie is de verkoop van Nvdia-kaarten gestegen, vooral dankzij de RTX-serie, met ray tracing, DLSS en andere innovatieve technologieën die anderen (en consoles) nu beginnen in te halen.

Amazon US Prime Day-deals 2021: hier brengen we je alle grote Prime Day-deals van Amazon US Door Maggie Tillman · 4 mei 2021

"We hebben ons best gedaan om steeds meer voorraad bij etailers te krijgen. Maar evengoed, als je het vergelijkt met eerdere generaties, hebben we meer dan ooit verkocht", voegde hij eraan toe.

"De voorraad komt daar aan, maar uiteindelijk gaan mensen nu over naar een nieuw deel van wat belangrijk voor hen is op het gebied van technologie. En zaken als laptops, gaming-pcs zijn nu voor veel mensen buitengewoon belangrijk. Dat is wat je bent het zien van de grote toename van. "

Je kunt het hele interview beluisteren in de Pocket-lint Podcast , waar we ook framerates bespreken en hun belang voor alle vormen van games, plus cloud-gaming en GeForce Now.

Geschreven door Rik Henderson.