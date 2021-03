Nvidia GeForce voegt nu een nieuwe prioriteitsniveau toe, vervangt Founders

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nvidia GeForce Now is zijn tweede jaar ingegaan als een volledige openbare cloud gaming-service en is overgegaan naar een nieuwe fase.

Het lidmaatschap van de Founders Edition is nu gesloten voor nieuwe abonnees, om te worden vervangen door een nieuw prioriteitsniveau. Dit kost £ 8,99 / $ 8,99 / € 9,99 per maand en geeft toegang tot dezelfde featureset als Founders.

Dat betekent dat u prioriteitstoegang krijgt tot spelservers, vandaar de naam, een uitgebreide sessie-login (meestal ongeveer vier uur of zo), en RTX - waardoor u ray tracing en DLSS krijgt op ondersteunde games.

De gratis GeForce Now- service blijft bestaan, waardoor u standaardtoegang en een limiet van één uur op spelsessies krijgt.

Naast het maandelijkse abonnement, kunt u ervoor kiezen om in plaats daarvan jaarlijks voor Priority-lidmaatschap te betalen. Dit kost £ 89,99 / $ 89,99 / € 99,99.

Bestaande Founders-leden worden niet omgewisseld naar Priority. Ze blijven £ 4,99 / $ 4,99 / € 5,49 per maand betalen zoals gewoonlijk (of £ 24,95 voor zes maanden). Dit zal nooit veranderen, want het is een levenslange verbintenis.

Naast het nieuwe lidmaatschapsplan heeft Nvidia een verbeterde servicekwaliteit toegevoegd, die nu naar leden wordt uitgerold, en extra capaciteit voor groei. Zo openen binnenkort twee nieuwe datacenters.

Andere aanstaande verbeteringen zijn onder meer het koppelen van accounts voor belangrijke games en het vooraf laden, zodat je sneller aan een nieuwe titel kunt beginnen.

Geschreven door Rik Henderson.