Nvidia GeForce Now uitvoeren in een Chrome-browser

(Pocket-lint) - Nvidia GeForce Now is steeds sterker geworden sinds de lancering als een volledige consumentendienst 12 maanden geleden.

Het cloud-gamingplatform heeft de lijst met compatibele apparaten in die tijd aanzienlijk uitgebreid, met Chromebook-ondersteuning en Safari-toegang voor iOS-gebruikers (in bètavorm).

Nu is het ook beschikbaar via een Chrome-browser, die toegang biedt tot duizenden andere apparaten, inclusief Windows- en macOS-gebruikers die geen speciale desktopclient hebben geïnstalleerd.

Hier leest u hoe u het kunt laten werken.

GeForce Now versie 2.0.27 voegt ondersteuning voor de Chrome-browser toe in bètavorm.

- Eerst moet je naar play.geforcenow.com gaan met de nieuwste versie van Chrome.

- Klik nu op "Akkoord en doorgaan" bij versienotities die verschijnen. Als er geen pop-upvenster is, gaat u gewoon verder met de volgende stap.

- Klik op "Inloggen" en voer je Nvidia GeForce Now inloggegevens in (als je niet automatisch inlogt).

- Zoek een van de games die je in je GeForce Now-bibliotheek hebt, klik erop, druk op play en je bent klaar.

- De game vraagt om volledig scherm en je moet mogelijk je Steam- of andere winkelaccountgegevens invoeren (afhankelijk van waar de originele game wordt gehost).

- Je moet natuurlijk ook een controller aan je pc of Mac koppelen als de game er een vereist.

- U kunt ook bladwijzers maken voor games om direct naar uw favorieten te gaan. U kunt ook URLs delen om vrienden uit te nodigen om te spelen.

Let op: aangezien dit een bètaversie van de functie is, kunnen er enkele problemen zijn bij het spelen van games. Het is altijd het beste om ze via de speciale app te laten lopen.

De nieuwe softwareversie voegt ook ondersteuning toe voor Macs die op het M1-silicium van Apple draaien.

U kunt hier meer lezen over de 2.0.27-update .

