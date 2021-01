Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nvidia heeft een systeemsoftware-update voor de Shield TV gepusht die next-gen controller-ondersteuning toevoegt.

Systeemsoftware 8.2.2 is nu beschikbaar voor installatie (als je deze niet automatisch hebt geïnstalleerd) en bevat ondersteuning voor de nieuwste controllers van Xbox en PlayStation: de Xbox Series X / S draadloze controller en DualSense .

Het is eenvoudig om ze te koppelen met uw Shield-tv, zet de Shield gewoon in de Bluetooth-koppelingsmodus en doe het volgende met de twee controllers:

Houd op de Xbox draadloze controller de kleine koppelingsknop aan de bovenkant van de controller ingedrukt totdat het Xbox-logo knippert.

Houd op de PS5 DualSense-controller de PlayStation- en deel- / clipknoppen samen ingedrukt totdat het lampje blauw knippert.

De Shield TV zou een van de twee controllers in het Bluetooth-apparatenmenu moeten zien en voila. Je zou nu in staat moeten zijn om GeForce of andere games op het apparaat te spelen. U kunt ook met de controller door het menusysteem navigeren.

Andere toevoegingen die met de update worden geleverd, zijn ondersteuning voor Control4-domoticasystemen, beveiliging en bugfixes, en een paar nieuwe apps die beschikbaar zijn in de Google Play App Store.

Er is ook een oplossing voor de Shield-afstandsbediening bij gebruik met Denon AV-ontvangers.

squirrel_widget_168826

Geschreven door Rik Henderson.