Adembenemende Cyberpunk 2077-screenshots tonen de glorie van RTX

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Cyberpunk 2077 maakt al geruime tijd golven online. Misschien wel de meest gehypte game van 2020, het doorliep verschillende fasen, waaronder verschillende keren teruggeduwd worden van release tot uiteindelijk lancering, maar met bugs op de console. Dat leidde op zijn beurt tot aanbiedingen van terugbetaling op beide Xbox op PlayStation .

Op de pc waren de dingen echter veel leuker, vooral voor degenen onder ons die het geluk hebben een pc te hebben die krachtig genoeg is om er het beste van te maken.

Op maximale grafische instellingen is Cyberpunk echt iets moois, met fantastische aandacht voor detail en sublieme realistische belichting dankzij Nvidias ray tracing-technologie . We hebben het spel gespeeld met een geleende MSI RTX 3080 Suprim X en het was fantastisch.

squirrel_widget_3770316

Om te laten zien hoe geweldig het eruit kan zien, zijn we druk bezig geweest met het maken van allerlei in-game fotos tijdens onze verschillende gamesessies met Cyberpunk 2077. Dit zijn de glorieuze resultaten voor jouw plezier.

Keanu Reeves als Johnny Silverhand

Tenzij je onder een steen hebt geslapen, weet je waarschijnlijk al dat Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 verschijnt als Johnny Silverhand. Hij is misschien niet het hoofdpersonage, maar hij is zeker een vast onderdeel van het spel en ook een vermakelijke.

Zijn gelijkenis is prachtig vastgelegd in het spel, met verschillende uitbreidingen om dingen natuurlijk interessant te maken. Hier zijn we met hem in het woeste woestijnland om een pod te redden die ooit op de maan was.

Nu gaat het Night City binnen

De gamewereld van Cyberpunk 2077 speelt zich af in Night City, een fictieve locatie gezegend met allerlei verschillende landschappen.

Reis ver genoeg en je zult Mad Max-achtige woestijnwoestijnen en lange rechte snelwegen vinden. Je kunt maar zo ver reizen voordat je wordt gewaarschuwd om terug te keren, omdat er "nog" niets voor je is. Misschien een hint naar toekomstige uitbreidingen, hoewel CDProjeckt Red waarschijnlijk eerst bezig is met het oplossen van bugs.

Een nomadenvoertuig

In het futuristische Cyberpunk-universum zijn er allerlei soorten voertuigen beschikbaar om de straten en de stoffige zandwegen te verscheuren.

We ontdekten deze handige machine terwijl we een Nomad-personage met de naam Panam Palmer hielpen. Het was een van de vele gemene machines die zich in de basis van haar clan bevonden en we houden van de gemene esthetiek.

Panams Thornton

Als je Panam voor het eerst vindt, is ze bezig met het repareren van deze versleten Thornton. Ze wijst er snel op dat het gewoon een geleende auto is en niet haar gebruikelijke rit.

We hadden het echter te druk om de uitzichten te bewonderen. Op de achtergrond hiervan kun je iets zien dat je veel zult zien in Cyberpunk - enorme advertenties die zich uitstrekken tot in de nachtelijke hemel als gigantische kapitalistische hologrammen.

Een kalmerende gloed

Een van de hoogtepunten van de fotomodus van Cyberpunk is dat het op bijna elk punt in het spel werkt. Dit betekent dat zelfs als je midden in een volledig gesprek met iemand zit over een missie, baan of verhaallijn, je op een paar knoppen kunt drukken en een geweldige foto kunt maken.

We hebben deze schermafbeelding gemaakt omdat het ons opviel hoe geweldig het licht eruitzag, dat op het bureau lag maar prachtig weerkaatste op de omgeving. Lichtbronnen zoals deze baden de omgeving in een overtuigende gloed en dragen bij aan de onderdompeling.

De stad die nooit slaapt

Met ray tracing ingeschakeld in de psychomodus en de beelden helemaal naar boven, is Cyberpunk 2077 iets anders. Vooral s nachts wanneer de stad baadt in kleurrijke neonlichten en de zachte gloed van een drukke stadsuitbreiding.

Raytracing leidt tot een aantal verbluffende uitzichten van realistische schaduwen en ongelooflijke reflecties over het stadsbeeld.

Op het punt staan om zijmissies te voltooien

Er is veel te doen in Night City om je bezig te houden. Er is ook veel te zien en de fotomodus van Cyberpunk laat je echt de verschillende uitzichten waarderen, waar zelfs zoiets eenvoudigs als het oversteken van de weg verleidelijke uitzichten kan bieden met adembenemende lichteffecten.

Lizzies Bar

Lizzies Bar is een van de eerste plekken die je bezoekt in Cyberpunk 2077. Het is een bar en braindance-locatie waar mensen speciale ervaringen opdoen buiten hun dagelijkse leven.

We genoten van de neon-vibes aan de bar en de verwelkoming van de schaars geklede dame met paars haar met een honkbalknuppel.

Braindances en lichtshows

Maak een uitstapje in Lizzies Bar en je wordt begroet met een kleurrijke lichtshow terwijl mensen rondhangen met drinken en genieten van een leuk onderhoudend brein.

Dit is een ander gebied dat de kracht van RTX laat zien met paarse, wazige verlichting die weerkaatst op de omgeving.

In een andere wereld

Lizzies Bar is niet alleen een ongelooflijke lichtshow, het is ook een interessante visie op de toekomst. NPCs zijn overal in het gebouw te vinden met braindance-headsets en ervaringen met uittredingen.

Het is volkomen aannemelijk om je voor te stellen dat VR in de nabije toekomst zo wordt. Een sociale, asociale ervaring.

Geeft ons het vuile oog

We werden door twee dingen getroffen toen we deze kerel en zijn collega zagen. Ten eerste de enorme omvang en bolheid van zijn ogen (we nemen aan van cybernetische implantaten) en ten tweede de ontzagwekkende roze tint die de nabijgelegen lichten over de omgeving wierpen.

Rogue Amendiares en het hiernamaals

Een andere bar in een ander deel van de stad en je vindt Rogue Amendiares - een huurmoordenaar die fixer werd die vroeger een relatie had met Johnny Silverhand en nu eigenaar is van de Afterlife-bar.

Rogue is zeker een interessant personage. Haar kaarten spelen dicht bij haar borst, maar met ogen die in je ziel konden kijken.

Het is een zwaar leven

Het leven is moeilijk. Zelfs gemechaniseerde robots hebben het moeilijk, zo lijkt het. We vonden deze kerel even uitrusten in de Afterlife-bar. We weten niet zeker wat er met hem is gebeurd, maar we voelen zijn ellende.

Roken is slecht

Blijkbaar heeft niemand de moeite genomen om Johnny Silverhand te vertellen dat roken slecht voor je is. Voor hem natuurlijk niet dat het iets uitmaakt.

We waren verrast door het aantal mensen dat we rookten in de Cyberpunk-wereld. Maar dan lijken autos ook grotendeels op benzine te rijden, dus alles kan.

Futuristische adviseurs

We vonden een vrouw in een steeg die tegen een drankautomaat stond te praten. Ze vertelde alles over de problemen van haar vriend terwijl de machine aandachtig luisterde.

Een kleine maar intrigerende ontdekking in een interessante wereld vol verwondering. We genoten ook van hoe deze vrouw op deze donkere plek ook werd verlicht door het licht van de machine.

Storm riool

Vies en onzin, zelfs de meest vochtige delen van Night City hebben een zekere pracht. Er is ook veel plezier om met hoge snelheid door stormafvoeren te razen.

Zonsondergang motel

We weten niet zeker of we in het echt in dit motel willen blijven, vooral als je bedenkt dat er vlak voor de deur een man is die wapens verkoopt vanuit een slordig uitziend busje, maar toch hadden we een goede tijd toen we er waren.

Op zoek naar een leuke tijd?

Het lijkt erop dat de mensen van 2077 op verschillende manieren veel opwinding krijgen. Of je nu vastbindt en aansluit voor een braindance of gewoon ergens heen gaat, de lichten schijnen rood en je kunt troost vinden in de armen van een ander.

Hier vonden we het gewoon een fijne plek om te relaxen, badend in de lichten van het nachtleven.

Vertel de barman uw problemen

Een andere inwoner van Lizzies Bar, deze kerel heeft ongetwijfeld een aantal verhalen te vertellen over de dingen die hij heeft gezien en gehoord terwijl hij de bar verzorgde. Wat ons echter opviel, was hoe hij de omgeving echt verlichtte. Of was het andersom?

Panams telefoon

Een ander opvallend beeld van Panam valt op dankzij de gloed van haar telefoon die haar gezicht mooi verlicht.

We kunnen niet helemaal begrijpen waarom mensen mobiele telefoons hebben in een wereld waarin het hele lichaam wordt vergroot, maar zonder hen zouden we deze geweldige foto niet hebben.

Een mysterieus ongeluk

Meer dan een paar keer kwamen we scènes tegen van ongelukken of incidenten waarbij de politie een deel van de straat had afgezet.

Hier was op de een of andere manier een auto omgevallen en lag hij op het dak, omringd door de politie die aantekeningen maakte.

Stomend worden

Een reis naar de haven en we vonden een meer industrieel deel van de stad waar stoom opsteeg vanaf de waterkant en de perfecte plek vormde voor een snelle foto. Aan het zicht onttrokken is een vrachtschip in de buurt, een enorm ding dat boven de lokale marktkramen uittorent.

Zittend bij het dok

We houden van hoeveel variatie er is in de plaatsen die je kunt bezoeken in Cyberpunk en de uitzichten die ze te bieden hebben. Het ene moment ben je omringd door hoge gebouwen, het volgende moment zit je gewoon bij de kade en kijk je naar de wereld die voorbijgaat.

Een waterig uitzicht

Het is ook niet allemaal stadsuitbreiding. Er zijn een aantal zeer mooie uitzichten op het water en locaties om te bezoeken die een verfrissende afwisseling zijn van de rest.

Genspireerd door Stefdies

Toen we ontdekten dat er een optie was om V dood te laten spelen voor een foto, konden we het niet laten om die te gebruiken om hulde te brengen aan Stefdies . Een Instagram-account waarop een dame fotos plaatst die bedoeld zijn als anti-selfies - beelden van haar liggend, schijnbaar dood bij beroemde bezienswaardigheden. In wezen rebelleren tegen de norm van andere reisbloggers die ergens heen gaan om een clichefoto van hen te krijgen, alleen om ze op sociale media te posten in plaats van echt te genieten van de locatie zoals die is.

We wilden onze foto even aangrijpend maken. In een wereld geteisterd door smog, olie en wegwerptechnologie, wilden we sterven in een oliemeer.

V sterft in olie

Maak je geen zorgen, ze is niet echt dood. Ze is niet eens vies.

Gewoon een boom

Soms zijn het de kleine dingen die het grote verschil maken. Hier is slechts een boom genoeg om de aandacht te trekken en indrukwekkend. De details op de bladeren, de takken en de manier waarop het licht erop valt, maken deze boom fascinerend en mooi.

Lichaamsbeschermende bots

We kwamen deze mech tegen die een chique huis bewaakte in de heuvels boven Night City. Een rode schedel verscheen boven zijn hoofd toen hij ons ergens zag waar we niet hadden mogen zijn en we hadden er al snel spijt van dat we daar waren toen hij ons uit het bestaan opzegde.

Fourth Walls Studio protesteren

Overal in de stad, bij de Fourth Walls Studios, vindt een protest plaats. Een vreemd vreedzaam ook. We weten niet precies waar de ophef over gaat, maar de menigte lijkt met verschillende spandoeken te zwaaien waarop staat "het einde is nabij".

Meedoen met de lokale bevolking

We besloten dat het logisch was om mee te doen aan het protest. Al was het maar om het aan de politie te plakken die aan de andere kant van de slagboom stond.

De dunne blauwe lijn

De politie was echter vrij nonchalant over de hele zaak. Ze stonden meestal gewoon rond te staren naar de menigte en leken zich net zo vaak af te vragen wat er aan de hand was als wij.

Drijvende vis

Er zijn verschillende plekken in Night City waar je holografische vissen speels in de lucht kunt zien zweven en dansen.

We hebben genoten van zowel het kijken naar deze nepvissen als de bijbehorende lichtshow die ze ook gaven.

Scallywags

Waar je ook gaat, je zult kleine bendes gevaarlijke mensen tegenkomen. Voor het grootste deel zullen ze je niet allebei doen als je ze niet lastig valt. Dus we dachten dat het misschien leuk zou zijn om een selfie te maken met deze jongens van de Tyger Claw.

Een drankje met Panam

Het valt niet te ontkennen dat balken zorgen voor de beste fotos. Er is altijd veel funky verlichting en een interessante omgeving in deze uitgaansgelegenheden.

AV als geen ander

Een van de beste dingen van elke RPG is het maken van je eigen unieke personage. Deze V is van ons, we stellen ons voor dat die van jou heel anders is.

Waarschuwingen, waarschuwingen, overal

Er zijn tal van waarschuwingsborden verspreid over de straten van Night City. Sommigen vertellen over plaatsen die ze moeten vermijden, sommige lijken alleen maar te fungeren als advertenties voor wapenwinkels. Ze zorgen zeker voor interessante achtergronden voor fotos als er niets anders is.

Een crash en een opstartafdruk

Hier zijn we op de plaats van een vliegtuigongeval. We zullen het niet bederven door u te vertellen hoe of waarom, maar het gebied zelf is interessant. Tot aan de schoenafdruk in de olieachtige modder aan de linkerkant van onze foto.

Ik heb wat dingen gezien

Deze man heeft een aantal dingen gezien, maar een ding waar hij niet op let, is het brandende penseel op de achtergrond.

Pistoolloper

Deze kapotte oude man is een wapenloper wiens winkel tijdelijk is gegijzeld door een bende ondeugende mensen die V willen vermoorden. Hij is echter erg relaxt over de hele zaak. Gewoon wachten tot het voorbij is, zodat hij verder kan met zijn leven.

Jackies fiets

Hier hebben we een perfecte plek gevonden om met Jackies fiets te pronken, op een verlaten plek, onder een lamp en een lekkende pijp die gas de omgeving in spuwde.

Een kamer met een interview

Een donkere hotelkamer en een man die ondervraagd moet worden. De zwakke verlichting en onheilspellende omgeving zullen zeker de slag slaan, nietwaar?

De schaduwen en lichte highlights op het haar van de man zijn beslist schitterend.

Militech menance

Nadat we vakkundig wat Militech-huurlingen hadden gestuurd, namen we een kleine adempauze om te relaxen bij het achtergelaten probleem. De oorlogsbuit.

Gevaarlijk morsen

Nog een andere afgezette zone, deze ligt gelukkig buiten de stad en lijkt een verspilling van giftig afval te vertonen dat zeker niet goed zou zijn voor de lokale fauna.

Wat lichte lezing?

Er zijn genoeg verkopers in de straten van Night City die van alles verkopen. Van wapenwinkels tot ripperdocumenten tot medische leveranciers en meer. Zelfs op plaatsen waar je eigenlijk niets kunt kopen, heb je nog steeds veel aandacht voor detail. Kijk maar naar de covers van deze overtuigende tijdschriften en je zult het zien.

Een onwaarschijnlijke groep vrienden

Badend in de gloed van de stadslichten vind je allerlei mensen die samen rondhangen, inclusief deze onwaarschijnlijke groep vrienden.

Ze zien er onschuldig genoeg uit, dus besloten we naast hen neer te ploffen om een paar fotos te maken.

Humeurig

Als de straten vochtig zijn, zijn de reflecties nog indrukwekkender. Lichten reflecteren van elk oppervlak en laten kleuren op aangename manieren weerkaatsen.

Laat me je strijkijzer zien

Deze kerel runt een van de vele wapenwinkels in Night City. Hij kent zijn zaken en is bereid om u de goederen te verkopen, ervan uitgaande dat u de Eddies hebt.

Grote broer kijkt toe

Naast de andere waarschuwingen lijkt het erop dat de toekomst niet alleen beladen is met gevaar, maar ook met constante overlevingskansen. Wanneer uw eigen optiek bijna alles van veraf kan scannen, kunt u zich gemakkelijk voorstellen dat niets echt privé is.

Panam is niet blij

Panam heeft je hulp nodig en ze is er niet bijzonder blij mee en toch zijn we erin geslaagd haar prachtig vast te leggen op deze foto.

Hij is adembenemend

Hier is hij weer, Johnny Silverhand, die er teleurgesteld uitziet in je levenskeuzes, maar er fantastisch uitziet.

Goro Takemura

Goro Takemura is een van de interessantere personages van Night City. Een loyale man en een van eer, hij is een cruciaal onderdeel van het verhaal.

Hij is ook een nieuwsgierigheid en een die er nog intrigerender uitziet als hij baadt in de lichten van de stad.

Chinese laterns

Hier is Goro Takemura, die door de nachtelijke straten dwaalt, mooi verlicht door de gloed van de nabijgelegen lantaarns.

Geschreven door Adrian Willings.