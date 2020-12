Virtual London heeft er dankzij Nvidia en Ubisoft nog nooit zo goed uitgezien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nvidia heeft een werkelijk indrukwekkende galerij samengesteld met afbeeldingen die de kracht van zijn RTX 3080 grafische kaarten laten zien in combinatie met Watch Dogs: Legion en max-instellingen.

Het idee hiervan is om te laten zien hoe de oriëntatiepunten en attracties in het spel er opmerkelijk veel op lijken. Zelfs nog meer met Nvidias ray tracing-technologie die authenticiteit in de verlichting brengt, terwijl Deep Learning Super Sampling (DLSS) kunstmatige intelligentie de beeldkwaliteit verhoogt en de spelprestaties in stand houdt.

Tower Bridge

Deze verschillende zij-aan-zij-opnamen van Londen tonen een uitzicht over de stad vanaf verschillende beroemde locaties met directe vergelijkingen van de real-life visie versus die in de game is ontstaan.

Hier kun je Tower Bridge zien, die vanaf dezelfde plek is geknapt. Met de real-life weergave aan de linkerkant en de game aan de rechterkant. De aandacht voor detail is schitterend. Bekijk de torens van dichtbij en je ziet een fantastische recreatie van het stenen werk. Games hebben de afgelopen decennia een lange weg afgelegd.

Camden

Deze vergelijkingen naast elkaar lijken zeker het detailniveau in Watch Dogs: Legion te laten zien. Gebieden zoals Camden zijn getrouw opnieuw gemaakt, maar uiteraard met de sfeer van de gamewereld.

Op deze plek zijn de nabijgelegen gebouwen, bruggen en zelfs bomen opnieuw vormgegeven met pixels, maar er zijn ook details in flyers, graffiti en meer.

Buckingham paleis

We moesten twee keer naar deze afbeelding van Buckingham Palace kijken om erachter te komen wat de echte afbeelding was en welke uit het spel kwam.

De raytracing-technologie van Nvidia heeft duidelijk bijgedragen aan het toevoegen van een niveau van realisme aan het in-game-gebied met geloofwaardige verlichting en schaduwen die over het beeld worden geworpen. De aandacht voor detail op het metselwerk is ook opmerkelijk.

Buckingham paleis

Een ander schot vanuit een andere hoek bij Buckingham Palace toont een nogal somber uitziend uitzicht op het paleis aan de linkerkant. Misschien maakt het de in-game weergave van het gebied nog realistischer. Het is tenslotte altijd somber in Blighty.

Gemeentehuis

Aan de oever van de rivier de Theems ligt het stadhuis. Het is meteen duidelijk welke van deze de spelversie is dankzij de futuristische visuals. Maar het blijft een indrukwekkend schouwspel.

London Eye

De London Eye is een andere plek om de grafische behandeling te krijgen en we moeten toegeven dat het schonere lijnen lijkt te hebben en op de een of andere manier zelfs meer aanwezig is in de spelversie.

Piccadilly Circus

Piccadilly Circus ziet er zeker uit met maximale grafische instellingen. Schitterende verlichting, nauwkeurige gebouwen en accenten die verwijzen naar een digitale en hackbare toekomst.

De ingelegde komkommer

Het is eigenlijk mogelijk om vanuit deze hoek meer van de augurk in het spel te zien dan in het echte leven. Wat echter nog indrukwekkender is, is de omringende esthetiek. De reflecties op het water, de verlichting en de algemene sfeer.

De metro

De ondergrondse ingang bij Piccadilly Circus is vreemd genoeg versmald voor het spel, dat behoorlijk ellendig zou zijn tijdens een druk woon-werkverkeer.

Het uitzicht vanaf de trap is echter indrukwekkend, met geweldige verlichting en schaduweffecten die het gebied realistischer maken.

St. Pancras

Station St. Pancras is een andere locatie waar je twee keer naar moet kijken om er zeker van te zijn dat je weet welke echt is en welke game is gemaakt.

London Eye

In de echte wereld is de London Eye s nachts een indrukwekkend gezicht. Helder verlicht zodat iedereen het kan zien. Het is net zo indrukwekkend in-game als het lijkt. Welke is de echte?

