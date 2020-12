Minecraft met ray tracing is nu beschikbaar voor alle Windows 10-gebruikers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Je kunt Minecraft al een tijdje met RTX spelen, maar het is al geruime tijd in bèta . Om toegang te krijgen, had u speciale toegang nodig via de Xbox Insider Hub en het Xbox Insider-programma van Microsoft.

Nu is het beschikbaar voor alle Windows 10-gebruikers. Het enige dat u hoeft te doen, is de nieuwste versie van Minecraft voor Windows 10 kopen en downloaden in de Microsoft Store (ervan uitgaande dat u deze nog niet hebt). Je hebt er ook toegang toe via Xbox Game Pass Ultimate .

Als je een Nvidia RTX grafische kaart bezit , kun je profiteren van de verbeterde en ray traced beelden die de game nu biedt. Ray tracing is standaard ingeschakeld en je zult nu zien dat je Minecraft-werelden zijn verbeterd met een speciaal Physically Based Rendering-texture pack dat nog meer toevoegt aan de grafische verbeteringen.

Nvidia zegt dat de combinatie van deze technologie spelers in staat zal stellen "... ongelooflijke scènes te bouwen met belichting, schaduwen en effecten die draaien op een voorheen ongezien niveau van detail en nauwkeurigheid ..."

Om je te helpen het meeste uit de nieuwe raytraced-beelden te halen, heeft Nvidia samen met makers 15 gratis ray-traced-werelden gebouwd. Deze zouden hun eigen unieke texturen, ontwerpen en gameplay-mechanica bieden waar Minecraft-enthousiastelingen dol op zullen zijn. Je kunt deze RTX-vriendelijke werelden vinden en downloaden in de Minecraft Marketplace in de game.

Nvidia heeft ook samengewerkt met Microsoft en Mojang om DLSS-compatibiliteit aan Minecraft toe te voegen, zodat gamers zelfs met verbeterde graphics nog steeds een geweldige ervaring krijgen. Als je een GeForce RTX 3080 of GeForce RTX 3090 grafische kaart bezit, zegt Nvidia dat je kunt genieten van ray-traced Minecraft bij 4K en ruim 60 fps.

Het is vermeldenswaard dat als je al deel uitmaakt van de RTX-bèta, je de Xbox Insider-hub moet openen en je moet uitschrijven voor de Insider-inhoud door deze stappen te volgen:

Maak een back-up van uw bestaande werelden, opgeslagen bestanden en profielen Laad de Xbox Insider Hub-app Navigeer naar Insider-inhoud en klik op Minecraft Klik op Beheren, selecteer "Uitschrijven" en Klaar Wacht een paar minuten en controleer vervolgens of er Minecraft-updates zijn in de Windows Store-app Als u niet bent bijgewerkt, verwijdert u Minecraft volledig en installeert u het opnieuw vanuit de Windows Store En als u nog steeds problemen ondervindt, verwijdert u Minecraft, logt u uit bij de Insider Hub, Xbox Companion-app en Windows Store. Start uw pc opnieuw op, meld u weer aan bij de Windows Store en download Minecraft opnieuw

Lees hier meer over de bijgewerkte versie .

Geschreven door Adrian Willings.