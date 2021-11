Wat is ray tracing en welke hardware en games ondersteunen het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je een gamer bent, is de kans groot dat je hebt gehoord van ray tracing, maar je weet misschien niet precies wat het betekent of waarom het belangrijk is. We zijn hier om u te helpen erachter te komen.

Nvidia heeft ray tracing gepusht sinds het voor het eerst zijn grafische kaarten uit de RTX 20-serie in 2018 aankondigde, maar ray tracing is veel meer dan alleen een marketingtruc om grafische kaarten voor high-end gaming-pcs en hardware te verkopen.

Het is een technologie in ontwikkeling om de beelden van games te verbeteren, wat resulteert in een veel meeslependere, opvallendere en visueel aangenamere game-ervaring.

Raytracing is eigenlijk niets nieuws. Het bestaat al jaren, maar het is pas sinds kort dat pc-hardware en -technologie het punt heeft bereikt waarop raytracing kan worden geïmplementeerd op een manier waarop het een echt verschil kan maken voor je games. Live.

In zijn eenvoudigste vorm is ray tracing een systeem dat wordt gebruikt om de verlichting in games te verbeteren. Dit gebeurt op verschillende manieren. Het wordt overal gebruikt, van reflecties tot schaduwen, zowel in de game-omgeving als op items erin. Denk hierbij aan zaken als sfeereffecten, reflecties op oppervlakken (water, metaal, glas) en zelfs diffuus licht.

Diffuus licht is vooral interessant, omdat het ook licht weerkaatst op oppervlakken en weerkaatst op andere. Dit is in feite een indirecte lichtbron die vervolgens helpt om een meer realistische ervaring te creëren. Stel je voor hoe zonlicht in een kamer valt, dan weerkaatst tegen muren en vloeren en de hele kamer op natuurlijke wijze lichter maakt. Dat is een deel van hoe raytracing werkt.

Wanneer ray tracing volledig is geïmplementeerd, merkt u vaak niet eens wat er gebeurt, tenzij u heel goed oplet, aangezien het deel uitmaakt van het hele plaatje van een grafisch verbluffende omgeving. Pas als je een zij-aan-zij vergelijking van de games met ray tracing aan en uit ziet, zul je zien wat een verschil het kan maken.

Met de nieuwste en beste grafische processors van Nvidia gebeurt dit allemaal in realtime. Dit helpt bij het genereren van "realtime reflecties met hoge resolutie die details voor, achter, boven en onder de speler of camera weerspiegelen; details die de speler met eerdere technieken niet kon zien."

Het ray tracing-systeem reflecteert niet alleen licht, schaduwen en omgevingshighlights, maar kan ook indrukwekkende visuele effecten toevoegen aan personages in het spel en zelfs de items die ze bij zich hebben.

Denk aan de reflecties van het zwaard van een zwaard of het metalen harnas van de speler die de omringende wereld met een spiegelachtig effect laten zien, maar realistisch weerspiegeld en in realtime - veranderend terwijl het personage beweegt en door de gamewereld gaat.

Deze demo gemaakt in de Unreal-engine toont veel van de volgende generatie weergavefuncties die mogelijk zijn met de technologie. De effecten in deze demo zijn onder meer:

Getextureerde gebiedslichten

Ray-traced gebied lichte schaduwen

Ray-traced reflecties

Ray-traced ambient occlusie

Filmische scherptediepte (DOF)

Nvidia GameWorks ray tracing ruisonderdrukking

Door deze nieuwe technologie te gebruiken bij het renderen van verlichting en het creëren van visuals, kunnen ontwikkelaars uberrealistische game-ervaringen creëren.

Het zal zeker interessant zijn om te zien hoe deze technologie zich in de nabije toekomst ontwikkelt. We hebben al een voorproefje gehad van hoe de toekomst van gaming eruit zou kunnen zien en ray tracing is weer een nieuwe stap in de goede richting.

Toen ray tracing voor het eerst werd aangekondigd, was het alleen toegankelijk voor gamers met de nieuwste Nvidia grafische kaarten in hun spelmachines. Alleende RTX 20-serie kaarten waren in staat om ray tracing en DLSS te ondersteunen . Hoewel die lijst de Nvidia Geforce RTX 2060/2070/2080 en 2080Ti bevatte, was het nauwelijks een uitgebreide.

Deze grafische kaarten zijn ook duur en brengen raytracing buiten het bereik van de meeste gamers, tenzij ze bereid waren om uit te spatten voor geavanceerde technologie.

Dit veranderde allemaal in april 2019 toen het bedrijf aankondigde dat oudere GPUs ray tracing zouden ondersteunen met de nieuwste game-ready drivers.

Voor sommigen betekent dit dat raytracing is ingeschakeld via DirectX Raytracing (DXR) op softwareniveau in plaats van op hardwareniveau, maar het geeft meer gebruikers toegang tot raytracing-beelden. U kunt hier meer over te weten komen .

En dus omvat de huidige lijst met oudere grafische kaarten die geschikt zijn voor raytracing:

GeForce GTX 1660 Ti

GeForce GTX 1660

Nvidia Titan XP (2017)

Nvidia Titan X (2016)

GeForce GTX 1080 Ti

GeForce GTX 1080

GeForce GTX 1070 Ti

GeForce GTX 1070

GeForce GTX 1060 6GB

Het zijn niet alleen gaming-desktops die ray tracing ondersteunen, ook laptops met gelijkwaardige Pascal- en Turing-architectuur GPUs zijn opgenomen in de lijst. Er is ook een behoorlijke lijst met gaming-laptops met RTX GPUs als specificatie-optie. Die lijst groeit ook voortdurend.

Ray tracing is ook niet beperkt tot pc. Th e Xbox-serie X en PlayStation 5 wordt gezegd dat ze te ondersteunen Ray Tracing.

Dat gezegd hebbende, is het vermeldenswaard dat als je de beste ervaringen met ray tracing wilt, je de beste hardware nodig hebt. Hoewel oudere grafische kaarten nu ray tracing ondersteunen, zullen ze moeite hebben met de prestaties. Oude GTX GPUs kunnen alleen elementaire raytracing-effecten bieden met een laag aantal stralen. Terwijl RTX grafische processors veel complexere effecten kunnen beheren, waarbij meerdere effecten worden gepresenteerd met een hoger aantal stralen.

Raytracing is ook een grafisch intensief proces. Als het is ingeschakeld en de instellingen maximaal zijn, kunnen zelfs de meest geavanceerde gaming-pcs een daling van de prestaties zien in termen van frames per seconde die op het scherm worden weergegeven.

Je krijgt een visueel verbluffende game-ervaring, maar het zal niet per se een supersoepele ervaring zijn. Nvidia toont zelfs de impact die maximale instellingen kunnen hebben op gemiddelde FPS bij verschillende resoluties en zelfs bij 1920 x 1080 liggen deze cijfers rond de 30FPS op oudere GTX GPUs. Het is dus de moeite waard om uit te spatten voor RTX grafische kaarten als je het kunt betalen.

De nieuwere grafische kaarten van de RTX 3000-serie zien opmerkelijke prestatieverbeteringen, zelfs als ray tracing is ingeschakeld.

Ondersteuning voor ray tracing hangt in hoge mate af van ontwikkelaars die de effecten en visuele verbeteringen implementeren tijdens het maken van hun games.

Veel van de belangrijkste ray-traced-games zijn triple-A-titels die ook op console zijn verschenen, maar zonder dezelfde beelden. De oorspronkelijke lijst met games die ray tracing ondersteunden, was vrij kort, maar wordt voortdurend aangevuld.

Het helpt dat Nvidia en Intel hebben gewerkt aan het standaardiseren van de Vulkan API om het voor game-ontwikkelaars gemakkelijker te maken om in de toekomst ray tracing-ondersteuning aan hun games toe te voegen. Dit betekent ook dat ray-traced games in de toekomst gemakkelijker hun weg naar de nieuwe consoles met dezelfde ondersteuning moeten vinden.

Battlefield 2042 heeft alle goede dingen van Nvidia - ook ray tracing, DLSS en Nvidia Reflex. Dus niet alleen zal de game goed draaien en er geweldig uitzien, als je de juiste hardware hebt, kun je ook een concurrentievoordeel behalen.

Cyberpunk 2077 heeft misschien een moeilijke start gehad en een beetje een moeilijke lancering, maar als je de juiste hardware hebt, kun je profiteren van de uitstekende raytracing-mogelijkheden voor een aantal serieus geweldige uitzichten in Night City.

Fortnite heeft nu ray tracing-ondersteuning samen met DLSS om te helpen met prestatieverbeteringen. Dit betekent dat Fortnite-spelers nu ook kunnen genieten van raytraced reflecties, schaduwen, globale verlichting en ambient occlusie.

Dat klopt, zelfs Minecraft maakt optimaal gebruik van verbeterde verlichting dankzij Nvidias RTX-technologie. Het is verrassend wat de updates ook met de game hebben gedaan.

In 3015 heeft de mensheid duizenden systemen in de ruimte gekoloniseerd. MechWarriors domineren de slagvelden en ray-traced visuals helpen het verhaal te verkopen en je onder te dompelen in de strijd.

Hoewel het niet werd gelanceerd met ondersteuning voor raytracing, werd Shadow of the Tomb Raider kort daarna bijgewerkt met verbeterde beelden. Verbeterde schaduwen, diffuus licht en meer voegde extra diepte toe aan een toch al mooi spel.

Battlefield V was misschien de eerste game die ray tracing ondersteunde, maar Metro Exodus was de eerste game die real-time ray-traced wereldwijde verlichtingstechnologie integreerde. Dit betekende dat de game meer realistische indirect diffuse verlichting kon gebruiken en zich in realtime kon aanpassen naarmate de wereldomgeving veranderde en de dag in de nacht veranderde.

Call of Duty: Modern Warfare bevat "een epische heruitvinding van de iconische Modern Warfare-serie van de grond af" met raytracing-goedheid als standaard . Als zodanig is het een van de best uitziende COD-games tot nu toe en een geweldige visuele ervaring om op te starten.

Controle is een andere sterke favoriet van ons. Het is ook een van de beste voorbeelden van Nvidias ray tracing-technologie in elke nieuwe game met veel verbluffende visuele hoogtepunten dankzij de ondersteuning voor ray tracing.

Het speelt zich misschien af in de jaren tachtig, maar deze game heeft een aantal futuristische graphics met raytracing-verbeteringen. Het doden van nazis zal er nog nooit zo prachtig hebben uitgezien.

Ghostrunner is een snelle, gewelddadige singleplayer met een sciencefictionvibe. Zoals je zou verwachten, ziet deze game in cyberpunkstijl er fantastisch uit dankzij de raytracing-verbetering.

Naast de ray tracing-technologie die in het volgende uitje van Black Ops wordt gebruikt, is ook het gebruik van DLSS om verbeterde framesnelheden en vloeiendere gameplay te bieden.

Call of Duty: Black Ops Cold War bevat ook Nvidia Ansel waarmee spelers ook geweldige screenshots met hoge resolutie kunnen maken.

Het nieuwste uitje van Watch Dogs zal real-time ray tracing bevatten, wat Londen er zeker net iets mooier uit moet laten zien. Zorg ervoor dat je alles in je opneemt terwijl je door de straten rent om de hoofdstad te redden en je leger van hackers en verzetsstrijders te rekruteren.

Het volgende hoofdstuk van de World of Warcraft-saga krijgt ook een revisie van ray-trace. Dit betekent niet alleen een aangename lancering voor fans van World of Warcraft, maar ook een mooie.

Als je overweegt of ray tracing iets voor jou is en of je een nieuwe grafische kaart of gamemachine moet gebruiken, dan is er goed nieuws, want de lijst met aankomende pc-games die ray tracing ondersteunen, is best indrukwekkend. Die lijst bevat het volgende:

Trap de deur in, gooi een flashbang en waardeer de ray-traced verlichting terwijl deze explodeert en de slechteriken verblindt. Lijkt me erg leuk. Ready or Not belooft een authentieke ervaring die ongetwijfeld zal worden verbeterd door de visuele technologie hier.

Het langverwachte vervolg op het geweldige Vampire: The Masquerade - The Bloodlines uit 2004 is mogelijk vertraagd, maar belooft nog steeds raytracing-ondersteuning als die er is. Dit zou echt wat sfeer moeten toevoegen aan donkere steegjes en omgevingen vol vampiers. We kunnen niet wachten om hier onze tanden in te zetten!

Het vervolg op een van de beste zombieshooters die we ooit hebben gespeeld, belooft nog beter te worden dan het origineel met de toevoeging van raytracing en verbeterde beelden.