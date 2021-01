Nvidia GeForce RTX Game on: Hoe het CES 2021-evenement te bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nvidia is van plan een persconferentie "GeForce RTX: Game on" te organiseren op de virtuele CES 2021. Hier zijn de details over hoe je de show live kunt bekijken.

Nvidia organiseert zijn online CES 2021-evenement op 12 januari 2021 om 9 uur PST (17 uur Britse tijd). Dit zijn de starttijden op verschillende grote locaties over de hele wereld:

VK: 17:00 uur BST

Centraal-Europa: 18:00 CEST

Oostkust VS: 12PM EDT

Westkust VS: 9 uur PDT

Japan: 03:00 JST (woensdag 2 september)

Je kunt het live-evenement bekijken via deze link . We zullen de stream ook dichter bij de starttijd insluiten. Het kan ook beschikbaar zijn om te bekijken op het Twitch-kanaal van Nvidia.

Nvidia heeft nog niets bevestigd, maar de geruchtenmolen vermoedt dat de RTX 30-serie GPUs voor laptops Nvidias grootste onthulling zullen zijn op CES 2021.

Mogelijk zien we zelfs mobiele varianten van de RTX 3060 Ti, RTX 3070 en RTX 3080 beschikbaar komen. Houd in gedachten dat leaker @TUM_APISAK opmerkte dat retailer Pinnacle per ongeluk een Asus ROG Zephyrus vermeldde met de NVIDIA 16GB RTX3080 GPU, wat erop duidt dat er een aankondiging aan dek is.

Als dat waar is, verwacht dan dat veel merken gaminglaptops - van Alienware tot HP Omen - nieuwe hardware lanceren met de volgende generatie GPUs.

Het gerucht gaat dat de Nvidia RTX 3080 Ti grafische kaart in februari wordt gelanceerd en daarom mogelijk op CES aankomt. VideoCardz (via @ 9550pro ) zag dat Asus onlangs de RTX 3080 Ti GPU op zijn ondersteuningspagina vermeldde. De kaart zal naar verwachting tussen de bestaande RTX 3080 en RTX 3090 worden geplaatst en worden geleverd met indrukwekkende 4K-prestaties en ray tracing.

Nvidia zou binnenkort ook een RTX 3050- of RTX 3060-grafische kaart kunnen lanceren. Spannende tijden. We zullen updaten als en wanneer we meer te weten komen.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Rik Henderson.