Hoe Nvidia's CES 2022 speciale adres te bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nvidia organiseert online een "speciale adres" -conferentie als onderdeel van zijn inspanningen voor CES 2022 .

Het bedrijf heeft bevestigd dat het van plan is om tijdens de toespraak enkele grote aankondigingen te doen. Die zullen gesprekken omvatten over de nieuwste doorbraken in versneld computergebruik en alles van gaming tot zelfrijdende voertuigen.

Als we de laatste geruchten mogen geloven, maakt Nvidia zich misschien op om nog een toevoeging aan de grafische kaart van de RTX-serie te onthullen. We hebben onlangs gehoord dat de 40-serie mogelijk in 2022 wordt gelanceerd, nu zijn er hints dat er mogelijk ook een nieuw vlaggenschip komt in de vorm van de RTX 3090 Ti.

Als je meer wilt weten, vind je hier de details over hoe je de show live kunt bekijken.

Nvidia organiseert zijn online CES 2022-evenement op 4 januari 2022 om 08.00 uur PST (16.00 uur Britse tijd). Dit zijn de starttijden op verschillende grote locaties over de hele wereld:

VK: 16.00 uur GMT

Centraal-Europa: 17.00 uur CET

Oostkust VS: 11 uur EST

Westkust VS: 8 uur PST

Japan: 2 uur JT

Om ervoor te zorgen dat u het speciale adres van Nvidia niet mist, kunt u naar de officiële site gaan en klikken om het aan uw agenda toe te voegen .

Je kunt het ook bekijken via het Twitch-kanaal van Nvidia. YouTube-kanaal , Facebook-pagina of Twitter-account .

Nvidia heeft nog niets bevestigd, maar de geruchtenmolen vermoedt dat we de RTX 3090 Ti zullen zien. Een nieuw vlaggenschip waarvan wordt gedacht dat het 24 GB GDDR6X RAM bevat met een verhoogde geheugenbandbreedte van 21 Gbps.

Geruchten hebben ook gesuggereerd dat er bijgewerkte en verbeterde RTX 3080, RTX 3070 Ti en RTX 3060 desktop grafische kaarten zullen zijn die meer prestaties zullen bieden.

Mogelijk zien we ook een mobiele versie van de RTX 3080 Ti, ontworpen voor laptops en met 16 GB GDDR6-geheugen. Een RTX 3070 Ti mobiele GPU kan ook verschijnen.

Veel van dit gerucht, dus we zullen moeten wachten op het evenement om meer te weten te komen.