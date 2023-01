Een eerste blik in Super Nintendo World in Universal Studios

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Parkbezoekers in Universal Studios Hollywood hebben volgende maand een nieuw land om naar uit te kijken - en hier is een eerste blik op het nieuwe Super Nintendo World.

In wat het eerste nieuwe land zal zijn dat wordt toegevoegd aan het Universal Studios Hollywood-themapark sinds de komst van The Wizarding World of Harry Potter in 2016, heeft Super Nintendo World al veel om waar te maken. Het is gebaseerd op hetzelfde land dat al beschikbaar is in Universal Studios Japan, en Attractions Magazine werd uitgenodigd om een kijkje te nemen.

Het nieuwe land is eigenlijk nog niet af, maar dat moet wel heel snel gebeuren - houders van een jaarkaart krijgen naar verluidt eind deze maand vroeg toegang en andere bezoekers van het themapark kunnen vanaf volgende maand meedoen. Maar ook al is het nog niet af, dit ding ziet er al heel mooi uit.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Onder de vele dingen die Super Nintendo World onderscheiden is een nieuwe AR-bril die bezoekers een nieuwe blik op hun omgeving zal geven. De nieuwe AR-bril is naar verluidt intern bij Universal ontwikkeld, en de attractie zelf bevat ook veel technologie - gemengd met een beetje ouderwets analoog plezier.

"Er zijn LED-schermen, er zijn fysieke animaties, er zijn speciale effecten, en er is je AR-bril," vertelde Jon Corfino, vice-president van Universal Creative, aan de krant. "En hoe je dat allemaal naadloos in elkaar laat overlopen zodat het lijkt alsof het allemaal wegvalt en één ding wordt, is echt de kunst van het geheel. Het is heel erg cool. Je zit in het spel, wat vrij fantastisch is."

Dat klinkt allemaal erg goed. Maar echt, ze hadden is toen we hoorden dat er een warp pijp is met licht en geluidseffecten die het geheel aftrapt!

Geschreven door Oliver Haslam.