Verwacht dit jaar geen next-gen Nintendo-console, zegt analist

(Pocket-lint) - Als je de aanschaf van een Nintendo Switch hebt uitgesteld in de hoop dat er een nieuwe console zou worden aangekondigd, heeft een analist slecht nieuws voor je.

De originele Nintendo Switch mag dan bijna zes jaar oud zijn, maar dat betekent niet dat Nintendo klaar is om hem op de schroothoop te gooien. De Nintendo Switch Lite en Nintendo Switch OLED hebben de boel fris gehouden, maar een analist is er niet van overtuigd dat Nintendo de Switch binnenkort zal vervangen door een next-gen product.

In een interview met GamesIndustry.biz wees Piers Harding-Rolls, onderzoeksdirecteur bij Ampere Analysis, erop dat 2023 waarschijnlijk geen groot jaar wordt voor Nintendo hardwarefans. Kijk in plaats daarvan naar 2024 voor iets nieuws.

"Ik verwacht geen next-gen Nintendo console in 2023: we hebben 2024 in onze voorspellingen," zei Harding-Rolls voordat hij opmerkte dat Switch hardware dit jaar nog steeds goed zal verkopen dankzij de aankomende release van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Hoewel de Switch misschien nog wat leven in die oude benen heeft, betekent dat niet dat Nintendo stil kan blijven staan. Het gebrek aan 4K-ondersteuning blijft een ergernis voor sommigen, ook al slaagt de Switch er nog steeds in om er zonder die ondersteuning behoorlijk goed uit te zien.

Wat betreft wat we dit jaar kunnen verwachten, praten over een speciale editie-versie van de Switch waarvan de release samenvalt met die nieuwe Zelda-game is heel logisch. En Nintendo houdt wel van een tie-in als er een kans is om meer speciale editie consoles te verkopen naast zijn grootste software releases, per slot van rekening.

