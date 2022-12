Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er zijn de afgelopen jaren veel geruchten geweest over een 4K-enabled Nintendo Switch Pro console (AKA Switch 2), maar alles wat we in de tussentijd hebben gehad is een Switch Lite en Switch (OLED). Nu lijkt het erop dat dat ons lot zal zijn.

John Linneman van Digital Foundry, een gerespecteerd journalist uit de industrie, gelooft dat Nintendo de plannen voor een Pro-versie van zijn hybride console heeft geschrapt en in plaats daarvan werkt aan een compleet nieuwe next-gen machine.

"Pratend met verschillende ontwikkelaars, was er op een gegeven moment een soort mid-generatie Switch update gepland, maar dat lijkt niet meer te gebeuren," zei hij op de laatste aflevering van de DF Direct Weekly videostream.

"Het is dus vrij duidelijk dat wat ze hierna ook doen de daadwerkelijke next-generation hardware zal zijn.

"Ik denk niet dat het 2023 wordt en ik denk dat Nintendo zelf waarschijnlijk erg nerveus is over deze overgang omdat, laten we eerlijk zijn, hun laatste paar overgangen niet goed zijn gegaan."

De geruchten over een Switch Pro namen toe nadat eerder dit jaar in een lek een nieuwe Nvidia Tegra-chipset werd ontdekt. De speculaties verkoelden echter enigszins in het laatste deel van het jaar en Linneman's citaten zouden kunnen verklaren waarom.

In alle eerlijkheid, we houden nog steeds van de Switch (OLED) met zijn verbeterde display, dus we wachten met plezier af wat Nintendo in petto heeft, ook al duurt het nog een jaar of zo.

Geschreven door Rik Henderson.