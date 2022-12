Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Universal Studios Hollywood opent begin volgend jaar Super Nintendo World in het onderste gedeelte van het themapark.

Super Nintendo World gaat open op 17 februari 2023 en wordt in de VS gelanceerd nadat het twee jaar geleden voor het eerst in Universal Studios Japan was te zien. Gasten komen Super Nintendo World binnen via de Warp Pipe en kunnen Peach's Castle en een Mario Kart: Bowser's Challenge-attractie ervaren, naast verschillende interactieve activiteiten voor het hele gezin. Er zal ook thematisch eten zijn in het Toadstool Café, winkelen in de 1-UP Factory winkel en nog veel meer plezier in het Mushroom Kingdom.

De Bowser's Challenge attractie in het bijzonder belooft:

"Naadloos versmelten van geavanceerde augmented reality met projectie mapping technologie en echte decorstukken langs een bewegend parcours. Tegen een achtergrond van kleur, geluid en beweging zitten de gasten in stadionachtige voertuigen met vier zitplaatsen terwijl ze door bekende parcours navigeren door middel van het creatieve gebruik en de integratie van AR-brillen op het hoofd, die worden aangeprezen als "een belangrijk punt van differentiatie dat zich onderscheidt van andere attracties".een belangrijk punt van differentiatie dat deze rit onderscheidt van andere pretparkattracties'."

Universal Studios zei dat gasten door cursussen onder water en in de wolken zullen kunnen sturen om te strijden voor de Golden Cup, allemaal terwijl ze munten verzamelen om Team Bowser te verslaan en te winnen.

Bekijk hieronder een promotievideo voor de nieuwe attractie.

En met de aankoop van Power-Up Bands kunnen gasten volgens Universal Studios nog meer amusement in Super Nintendo World vrijspelen:

"Deze draagbare, state-of-the-art polsbandjes synchroniseren met de gratis te downloaden app van Universal Studios Hollywood om de gastervaring op een hoger niveau te brengen en de vele interactieve elementen te verbeteren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het bijhouden van individuele en team scores, het verzamelen van digitale munten, en het verkrijgen van sleutels na het winnen van uitdagingen in het hele land. Power-Up Bands nodigen gasten ook uit tot extra speciale interacties met Mario, Luigi en Princess Peach. Ze komen in zes ontwerpopties met karakterthema's en zullen zowel in het land als in winkels in het themapark en CityWalk te koop zijn."

Universal Studios zei dat zijn themapark in Orlando ook een versie van Super Nintendo World krijgt.

Geschreven door Maggie Tillman.