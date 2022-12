Hoe reset je je Nintendo Switch?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je Nintendo Switch hapert en haperingen vertoont, of als je hem gaat verkopen of aan iemand geeft, wil je hem misschien resetten.

Er zijn een paar verschillende manieren om je Switch te resetten met licht verschillende resultaten, en we zullen je hieronder door elke manier leiden.

Aangezien alle Switch-modellen van Nintendo dezelfde software gebruiken, zouden deze stappen op dezelfde manier moeten werken op originele Switches, Switch Lites en Switch OLED-modellen.

Je Switch een harde reset geven

Als je al je gegevens wilt behouden, maar een totale herstart van je Switch wilt uitvoeren (bijvoorbeeld als hij niet aangaat), zijn de stappen vrij eenvoudig.

Wanneer het systeem is uitgeschakeld, houdt u de aan/uit-knop 15 seconden ingedrukt Laat de aan/uit-knop los en druk erop om het systeem aan te zetten. Als uw console opstart, is de reset voltooid.

Je Switch in de fabriek resetten

Als je je Switch helemaal schoon wilt maken, zodat een nieuwe gebruiker zich erop kan installeren zonder toegang tot je gegevens, moet je de console in de fabriek resetten. Doe dat door deze stappen te volgen:

Selecteer in het hoofdmenu van de console Instellingen Scroll naar beneden naar Systeem op de linker menubalk Scroll naar de onderkant van deze opties en selecteer Opmaakopties Selecteer Console initialiseren en druk op OK Wacht tot de gegevens zijn gewist.

Als dit voorbij is, is je console weer als nieuw en zijn alle gegevens verdwenen. Maak eerst een back-up van alles wat je wilt bewaren!

Als u de bovenstaande stappen niet kunt uitvoeren, kunt u een meer diepgaande route nemen, met de onderstaande stappen.

Terwijl de console is uitgeschakeld, houdt u de toetsen volume omhoog en volume omlaag ingedrukt en vervolgens de aan/uit-knop. Houd deze toetsen ingedrukt totdat de onderhoudsmodus start Vanaf hier selecteert u Initialize Console om uw gegevens te wissen (er is een optie om uw opslag te bewaren).

Een van deze routes zou je in staat moeten stellen je console naar wens te resetten.

