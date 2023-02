Nintendo brengt op 7 december 2022 de derde golf extra banen uit voor Mario Kart 8 Deluxe op de Nintendo Switch.

Het Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pack Wave 3 zal twee nieuwe bekers toevoegen - de Rock Cup en Moon Cup - plus acht banen uit de illustere geschiedenis van de serie.

Hieronder vallen Maple Treeway uit Mario Kart Wii, Alpine Pass uit Mario Kart 7 en Peach Gardens uit Mario Kart DS. Ook is er de London Loop uit de mobiele game Mario Kart Tour.

Je kunt alle toegevoegde banen hieronder bekijken:

Rock Cup

London Loop - Mario Kart Tour

- Mario Kart Tour Boo Lake - Mario Kart: Super Circuit

- Mario Kart: Super Circuit Alpenpas - Mario Kart 7

- Mario Kart 7 Maple Treeway - Mario Kart Wii

Maan Cup

Berlijnse wegen - Mario Kart Tour

- Mario Kart Tour Peach Gardens - Mario Kart DS

- Mario Kart DS Vrolijke berg - Mario Kart Tour

- Mario Kart Tour Rainbow Road - Mario Kart 7

Er komen in 2023 nog drie waves met parcourspakketten van Nintendo met nog eens 24 racebanen.

Om de Booster Course Pass Wave 3 (en de vorige twee waves), plus de aankomende extra DLC te bemachtigen, moet je de pas individueel aanschaffen of betalen voor het Nintendo Switch Online + Expansion Pack lidmaatschap. Dit omvat ook een gezonde verzameling retro NES, SNES, N64 en Sega Mega Drive games, plus andere voordelen en downloadbare content.