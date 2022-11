Nintendo zet met nieuwe joint venture in op mobiele games

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nintendo richt een joint venture op met DeNA - de ontwikkelaar achter Mario Kart Tour en Super Mario Run - in een poging zijn mobiele activiteiten uit te breiden.

Nintendo Systems Co Ltd, zoals het bedrijf gaat heten, wordt gevestigd in Tokio en zal in april 2023 - het begin van het volgende boekjaar - van start gaan.

Het nieuwe bedrijf zal 80/20 verdeeld zijn in het voordeel van Nintendo en zal uiteraard mobiele titels blijven ontwikkelen. Het zal echter ook kijken naar mogelijkheden op andere "verschillende apparaten".

Het doel is om "de digitalisering van Nintendo's business te versterken" en "diensten met toegevoegde waarde te creëren om Nintendo's relatie met de consument verder te versterken". Kortom, we zouden Nintendo-eigenschappen moeten zien buiten het normale bereik van de eigen spelconsoles van het bedrijf.

De smartphone-reputatie van de Japanse gamegigant is tot nu toe op en neer gegaan. Op sommige gebieden was het bedrijf succesvol, met Fire Emblem Heroes en Animal Crossing: Pocket Camp waren bijzonder populair naast Mario Kart Tour, maar andere games zijn niet aangeslagen. Het nieuwe bedrijf zal daarom andere manieren van inkomsten verkennen.

Gezien hoe populair online battle games de laatste tijd zijn, zouden we misschien een Splatoon mobile game aan de horizon kunnen zien? Dat zouden we zeker kunnen zien werken.

