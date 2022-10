Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nintendo heeft een nieuwe software-update voor de Switch uitgebracht, waardoor versie 15.0.0 vanaf 11 oktober 2022 op alle consoles te downloaden is.

Verwacht echter niet dat deze nieuwe update fancy nieuwe functies toevoegt. Nintendo zegt dat het gaat om het verbeteren van de stabiliteit en het oplossen van een paar zeurende problemen, hoewel die problemen waarschijnlijk groot zijn als je er al langer last van hebt.

Volgens Nintendo's release notes kunnen gamers zich verheugen op algemene verbeteringen die hun ervaring verbeteren, hoewel dat zo specifiek is als het maar kan. Screenshots kunnen nu ook gemaakt worden met de Capture Button in de Nintendo Switch Online app. Een laatste verandering betreft de locatie van het Bluetooth Audio-menu in de Systeeminstellingen-app, hoewel we niet weten waarom.

Daarnaast heeft software dataminer OatmealDome ook bevestigd dat deze nieuwe update verbeterde firmware bevat voor de Bluetooth-verbinding van de Pro Controller, iets dat zou moeten helpen met die systeemstabiliteit waar Nintendo zo dol op is. Ze wijzen ook op veranderingen in de manier waarop Ethernet-adapters worden behandeld door het systeem, evenals een nieuwe waarschuwing die zal verschijnen wanneer iemand probeert het maximale volume van de hoofdtelefoon te overschrijden terwijl ze de beperkte ingeschakeld hebben.

Als je versie 15.0.0 nog niet op je Switch hebt geïnstalleerd, is dit misschien een goed moment om dat te herstellen. Je kunt de jouwe bijwerken door naar de app Systeeminstellingen te gaan en Systeemupdate te selecteren vanuit het tabblad Systeem.

Geschreven door Oliver Haslam. Bewerken door Rik Henderson.