Zo sluit je je Nintendo Switch aan op een tv

(Pocket-lint) - Een deel van de enorme aantrekkingskracht van Nintendo's populaire Switch-console is dat het zowel een draagbare handheld als een console is die je op je tv kunt spelen.

Als je hulp nodig hebt om hem op je televisie aan te sluiten, hebben wij de antwoorden. Hier lees je hoe je alles aansluit.

Het is de moeite waard om te onthouden, voordat we beginnen, dat dit niet werkt met de Switch Lite, die alleen handheld is. De onderstaande stappen zijn echter ook van toepassing op de Switch en Switch OLED.

Hoe sluit je de Nintendo Switch op de tv aan?

Ten eerste, wat heb je nodig? Nou - je hebt je Switch, zijn dock, een controller of Joy-Con, een HDMI-kabel en de voedingskabel van de console nodig.

1. Open de achterkant van je dock

Pak eerst het dock van je Switch en open het paneel aan de achterkant.

Als je een standaard Switch gebruikt, zit dit op een scharnier, terwijl de versie van de Switch OLED er helemaal afknalt.

2. Steek je kabels in het dock

Zodra je de achterkant open hebt, sluit je een uiteinde van je HDMI-kabel aan op het dock, samen met het USB-C-uiteinde van de voedingskabel van de console.

Gebruik de kabels die bij de console zijn geleverd voor de meest betrouwbare resultaten.

Als je de Switch OLED hebt, kun je op dit punt optioneel ook een LAN-kabel aansluiten voor een stabielere internetverbinding.

3. Sluit je HDMI en voeding aan

Zoek het andere uiteinde van je HDMI-kabel en sluit deze aan op een vrije poort van je tv.

Steek vervolgens de voedingsadapter van je console in de muur met de stroom aan.

4. Sluit uw dock

Op dit punt kunt u de kabels die u gebruikt door de inkeping in de zijkant van het Switch-dock leiden en vervolgens de klep er weer overheen doen om alles netjes te houden.

Plak het dock waar je maar wilt, zij het op een tv-standaard of in een kast.

5. Zet je Switch in het dock

Plaats nu je Switch in het dock en klik het vast. Je weet dat dit werkt als er een kleine oplaadindicator opduikt op het splintertje van het scherm dat je kunt zien als de Switch in het dock staat.

6. Maak je Switch wakker

Gebruik een aparte controller of je Joy-Cons die je van de zijkanten van je gedockte Switch hebt verwijderd, om je console wakker te maken.

7. Kies de juiste HDMI-ingang op je TV

Zodra je Switch is ingeschakeld, zou je hem op je tv moeten kunnen gebruiken, mits de tv is ingeschakeld en is ingesteld op het relevante HDMI-ingangskanaal.

Nu je alles hebt aangesloten, kun je onze lijst met de allerbeste games die momenteel op de Switch beschikbaar zijn, bekijken.

