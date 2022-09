Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het heeft lang geduurd, maar Pikmin 4 is eindelijk officieel en bevestigt dat de Pikmin-franchise weer terugkomt.

Shigeru Miyamoto sprak er voor het eerst over in 2015, nog voordat de Switch was aangekondigd, en fans begonnen zich zorgen te maken dat Pikmin misschien geen nieuwe game zou krijgen, maar wij hebben hier alle (op dit moment schaarse) details voor je.

Pikmin 4 releasedatum

Pikmin 4 komt ergens in 2023 uit, volgens de eerste teaser trailer, die je hieronder kunt vinden.

Meer precieze informatie dan dat is er op dit moment niet, maar we verwachten dat het spel niet in de eerste helft van het jaar uitkomt. Immers, de volgende Legend of Zelda game komt uit in mei 2023, dus als het op een eerder tijdstip zou zijn, zouden we waarschijnlijk nu al een datum hebben.

Toch houdt Nintendo graag dingen geheim tot ze echt klaar zijn om te knallen, dus wees niet verbaasd als de definitieve releasedatum van Pikmin 4 pas over een paar maanden bekend wordt gemaakt.

Pikmin 4 trailer

De trailer die Pikmin 4 bevestigde kwam tijdens een Nintendo Direct in september 2022, en hoewel het nieuws dat het bracht zeer welkom is, is de trailer zo kort als ze komen.

Dat is het, slechts een glimp van één gameplay-omgeving, dan een titelkaart en release window zonder meer details. Die Nintendo Direct had grotere vissen te bakken, met de aankondiging van Fire Emblem Engageen de titel van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dus we kunnen het Nintendo vergeven.

Pikmin 4 platformen

Pikmin 3 kwam eerst uit op de Wii U, maar we zitten nu in een nieuw tijdperk voor Nintendo, en dat al heel wat jaren.

Pikmin 4 zal daarom exclusief voor de Nintendo Switch zijn, en niet op andere consoles of platformen te spelen zijn.

Pikmin 4 verhaal en gameplay

De wereld van Pikmin is er een waar de mensheid is uitgestorven, en je speelt als een kleine ruimteverkenner die de wildernis probeert te overleven door de titulaire Pikmin te verzamelen.

Deze kleine dwergen, allemaal primair gekleurd met kleine zaadjes die uit hun hoofd ontspruiten, kun je (enigszins losjes) rondsturen om bedreigingen tegen te gaan en obstakels te overwinnen, zodat je nieuwe gebieden kunt verkennen en weer nieuwe Pikmin kunt kweken.

Het verhaal is niet per se de grootste focus van de Pikmin-serie, maar het heeft een achterstand aan lore opgebouwd die je kunt verkennen. Het spelen van Pikmin 3 is een geweldige manier om iets hiervan uit te zoeken - en het is opnieuw uitgebracht op Switch om dat gemakkelijker dan ooit te maken.

Wat de gameplay betreft, kunnen we gerust aannemen dat Pikmin 4 meer real-time strategie met zich meebrengt terwijl we Pikmin in kuddes verplaatsen om doelen te bereiken zoals het verzamelen van voedsel en het verslaan van vervelende monsters, maar hoe dit zich zou kunnen ontwikkelen is in dit stadium een open vraag.

Met slechts een enkele teaser trailer en geen echte gameplay beelden, moeten we wachten op meer informatie voordat we echt kunnen speculeren over hoe Pikmin 4 zal evolueren.

