Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Fire Emblem-serie heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen en het Switch-debuut Three Houses is razend populair gebleken.

De combinatie van een interessant verhaal en visuele romanelementen met hardcore tactische gevechten heeft legioenen fans opgeleverd, die allemaal blij zullen zijn met de komst van een nieuw hoofdstuk: Fire Emblem Engage.

Lees verder voor alle belangrijke details over Engage en bekijk hier onze lijst met de spannendste aankomende Nintendo Switch-games.

Fire Emblem Engage releasedatum

Het grote voordeel van Nintendo's geheimzinnigheid over aankomende games is dat het vaak grote verrassingen laat vallen met releasedata eraan vast, en dat is het geval voor Fire Emblem Engage.

Het spel komt uit op 20 januari 2023, slechts een paar maanden nadat het werd onthuld tijdens een Nintendo Direct in september 2022.

Fire Emblem Engage platformen

Fire Emblem is al lange tijd een exclusieve franchise voor Nintendo's hardware, en dat wordt voortgezet met Engage.

Het spel komt uit voor Nintendo Switch, en dat is het - je zult het niet kunnen spelen op andere consoles of op pc.

Fire Emblem Engage trailers

De eerste Fire Emblem Engage-trailer kwam tijdens de eerder genoemde Nintendo Direct, en het is een gezonde brok beeldmateriaal.

Er staan een heleboel details in, waaronder de onthulling van onze hoofdpersoon Alear, wat glimpen van de gameplay en nog veel meer. We zullen hier ook trailers toevoegen die worden vrijgegeven.

Fire Emblem Engage verhaal

Zoals die trailer en de officiële vermelding van het spel op de Nintendo-website bevestigen, speelt Fire Emblem Engage zich af in de wereld van Elyos, die bestaat uit vier rijken.

In de oude geschiedenis sloegen deze rijken de handen ineen om de Fell Dragon te verslaan, een mythisch beest dat hen terroriseerde. Met Emblem Rings konden ze krijgers uit andere werelden oproepen, die herkenbaar zijn als helden uit eerdere Fire Emblem-games.

Nu, duizend jaar later, breekt de Fell Dragon misschien los, en het is aan Alear (die je kunt spelen als een mannelijk of vrouwelijk personage) om de dingen recht te zetten.

Het lijkt erop dat Alear al sinds die oude oorlog sluimert en bekend staat als een Goddelijke Draak met de kracht om Emblemen te gebruiken. Onder deze heldhaftige figuren bevindt zich de iconische Marth - bijna net zo beroemd om zijn Smash Bros-aanwezigheid als om zijn Fire Emblem-geschiedenis.

Sigurd, uit het originele Fire Emblem, is een andere potentiële held, en in alle gevallen versmelten je vechters met een gekozen Emblem om krachtige aanvallen te ontketenen en het tij van de strijd te keren.

Het lijkt erop dat we op een zoektocht gaan om deze Emblem-ringen te verzamelen en zo de vrede in het rijk terug te brengen.

Fire Emblem Engage gameplay

Zowel uit de gameplaybeelden in de trailer die in september werd uitgebracht, als uit bepaalde consistente delen van de Fire Emblem-saga, kun je een vrij sterk beeld opbouwen van hoe het spel zal spelen.

De belangrijkste gameplay-loop zal bestaan uit tactische gevechten op een vierkant grid, met een verscheidenheid aan eenheidstypes die sterke en zwakke punten hebben. Op de Japanse Fire Emblem Twitter feed zijn heel wat gameplay tips te vinden, als je de taalbarrière niet erg vindt, zoals de onderstaande.

Veel van deze eenheden zullen uniek zijn en in level stijgen naarmate je ze gebruikt, waardoor je personages kunt ontwikkelen tot verschillende klassen om aan verschillende tactische behoeften te voldoen.

De Emblem ringen zullen duidelijk een twist toevoegen om je de uitrusting en vaardigheden van een personage te laten verwisselen door ze te mengen met een held wanneer je het nodig hebt, een coole verandering die enkele grote tactische mogelijkheden zou kunnen openen.

Deze gevechten zijn vaak lang en uitdagend, maar worden afgewisseld met lange secties waarin je meer een RPG-verhaal in visuele romanstijl speelt, zodat je de tijd hebt om met je metgezellen te chillen en ze beter te leren kennen.

De laatste paar Fire Emblem-spellen lieten je romantische relaties nastreven als onderdeel van dit proces, wat we opnieuw verwachtten, en dit alles maakt de dingen nog pijnlijker als je speelt in de klassieke moeilijkheidsmodus, waarin eenheden die sneuvelen in gevechten voorgoed verdwenen zijn.

De manier waarop gevechten samengaan met het verhaal is een grote kracht van Fire Emblem, dus we hopen dat Engage die balans weet te vinden, zoals Three Houses dat eerder deed.

Geschreven door Max Freeman-Mills.