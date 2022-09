Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nintendo heeft aangekondigd dat de naam van het aankomende Breath of the Wild-vervolg The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is.

Bovendien heeft het de releasedatum onthuld - het zal op 12 mei 2023 beschikbaar zijn voor Nintendo Switch.

Onthuld in een teaserclip tijdens de laatste Nintendo Direct (zie de video hierboven), zal het spel je "meenemen naar de hemel" als de wereld van Hyrule wordt uitgebreid voor dit nieuwe Link-avontuur.

Er werd verder niet veel verteld, maar dat weerhield ons er niet van om te piepen als overprikkelde biggetjes.

Tijdens de DIrect presentatie werd ook Pikmin 4 aangekondigd, die ook volgend jaar uitkomt.

We krijgen binnenkort ook een heleboel nieuwe N64-spellen op Nintendo Switch Online + Expansion Pack, waaronder het geweldige 1080º Snowboarding en Excitebite 64. Plus, GoldenEye 007 zal eindelijk weer herrijzen uit de as, maar met online multiplayer toegevoegd voor een goede maatregel.

Hopelijk komen we voor het einde van het jaar meer te weten over de nieuwe Legend of Zelda en Pikmin Switch titels. Het zou goed zijn om gameplay beelden te zien van de eerste, dat is zeker. Vooral omdat het nu misschien eerder komt dan velen hadden verwacht.

Kom maar op met de lente van 2023.

