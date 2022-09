Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Western Digital is een samenwerking aangegaan met Epic Games en Nintendo om een paar officiële Fortnite microSDXC-kaarten voor Nintendo Switch te introduceren.

De kaarten, uitgebracht onder de merknaam SanDisk, zijn beschikbaar in de formaten 128GB en 256GB en worden geleverd met respectievelijk de Skull Trooper- en Cuddle Team Leader-designs.

Fortnite-fans die de kaarten kopen, krijgen ook een code waarmee ze de zeldzame Angular Flow Wrap2 kunnen inwisselen, voor gebruik in de game.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Welke kaart je ook kiest, deze past in de kleine opslaguitbreidingspoort op de Nintendo Switch, Switch OLED of Switch Lite. De 256GB-versie heeft genoeg extra opslagruimte voor 10-20 extra games - meer als het kleinere releases zijn.

squirrel_widget_12855515

Beide formaten hebben leessnelheden tot 100 MB/s, dus je kunt snel games laden. Ze hebben elk een schrijfsnelheid tot 90 MB/s. De prijzen beginnen bij $26,99 voor de 128GB-versie en $49,99 voor de 256GB-versie.

"Met honderden miljoenen fans over de hele wereld is Epic Games een leider en vernieuwer in de game-industrie," zegt Susan Park, vicepresident consumentenoplossingen van Western Digital.

"We zijn verheugd om samen te werken met Epic Games en Nintendo om de game-ervaring voor fans op een hoger niveau te helpen brengen door onze speciaal gethematiseerde geheugenkaarten naar de Fortnite-gemeenschap te brengen."

Western Digital biedt ook SanDisk microSD-kaarten met Nintendo-branding voor Switch, voorzien van Mario- en Zelda-motieven.

Geschreven door Rik Henderson.