Nintendo gaat Switch-doos verkleinen om aanbod te vergroten

(Pocket-lint) - Nintendo is naar verluidt van plan om de verpakking van zijn Switch-consoles met ongeveer 20 procent te verkleinen, te beginnen deze maand.

Dat klinkt misschien als een vrij obscure zet, maar het kan de wereldwijde leveringszorgen verlichten door Nintendo in staat te stellen meer consoles te verzenden in elke zending die het verstuurt, waardoor de efficiëntie wordt verhoogd.

Het is eigenlijk een vrij voor de hand liggend concept - hoe kleiner de doos rond elke console, hoe meer je in een krat kunt stoppen.

Het rapport komt met dank aan Nikkei in Japan, via VGC, en geeft aan dat Nintendo er veel aan gelegen is om het momentum van de enorm succesvolle Switch vast te houden.

Dit is immers weer een grote periode voor de console, met onder andere Splatoon 3, Bayonetta 3 en Pokémon Scarlet en Violet die allemaal voor het einde van 2022 op de Switch verschijnen, en een paar grote exclusieve games die in de tussentijd op rivaliserende consoles uitkomen.

De verkoopcijfers van de Switch lopen technisch gezien terug, maar dat is geen grote verrassing gezien het feit dat de Switch al jaren op de markt is, zelfs met de toegevoegde waarde van nieuwere versies zoals de Switch Lite en Switch OLED.

Of enkele grote releases die glijbaan kunnen omkeren, of gewoon in stand houden in een tempo dat Nintendo zeer tevreden houdt, zal alleen de tijd leren, maar het klinkt alsof de console hoe dan ook in kleinere dozen zal zitten.

