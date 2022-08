Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nintendo zal in 2022 geen Nintendo Switch Pro of een ander vernieuwd Switch-model aankondigen.

De Japanse gamegigant heeft eerder gesuggereerd dat er intern over een nieuw spelsysteem wordt gediscussieerd, maar dat zal nog wel even op zich laten wachten.

In plaats daarvan bevestigde Nintendo dat het zich zal concentreren op de productie van genoeg van zijn huidige Switch-modellen om aan de vraag te voldoen: "Normaal gesproken leggen we in de zomer voorraden aan om ons voor te bereiden op het eindejaarsverkoopseizoen, dat op zijn hoogtepunt is," vertelde Nintendo's president Shuntaro Furukawa aan gamesite Nikkei.

"Deze zomer zijn we niet in staat om er zoveel te produceren als normaal."

Dit is het gevolg van de aanhoudende chipschaarste die de game- en techindustrie al bijna drie jaar teistert.

Zoals Video Games Chronicle (VGC) in november vorig jaar meldde, ziet Nintendo de Switch momenteel in het midden van zijn levensduur, met in de tussentijd een grotere focus op software.

Daar komt bij dat het OLED-model van de Nintendo Switch pas in 2021 werd uitgebracht, dus een vervanging zo kort daarna zou een verrassing zijn.

Natuurlijk zou de veelgeroemde Switch Pro nog steeds passen in de levenscyclus van het bedrijf, vooral als het de bestaande bibliotheek van Switch-titels speelt. En gezien het feit dat we sinds de lancering van het origineel om de twee jaar een nieuw model hebben gehad, zou 2023 een natuurlijk punt zijn om het op de markt te brengen.

