Mario Kart 8 Booster Course Pass Wave 2 komt 4 augustus

(Pocket-lint) - Nintendo heeft de tweede golf van zijn DLC-pakketten voor Mario Kart 8 Deluxe onthuld, waarmee nog eens acht tracks worden toegevoegd aan het nu almaar uitdijende rooster van zijn enorm succesvolle kartracer op de Nintendo Switch.

Het tweede boosterpack bevat klassieke tracks uit het Nintendo 64- en SNES-tijdperk, naast ports van Mario Kart Tour op mobiel, met als resultaat een behoorlijk gevarieerd scala aan visuele smaken.

Het komt uit op 4 augustus 2022, dus je hoeft helemaal niet lang te wachten om het in handen te krijgen. Er zullen in totaal zes golven zijn, die allemaal voor het einde van 2023 worden uitgebracht, dus er komen nog genoeg nummers aan.

De nieuwste lichting komt in twee cups - Turnip Cup (Tour New York Minute, SNES Mario Circuit 3, N64 Kalimari Desert, DS Waluigi Paintball) en Propeller Cup (Tour Sydney Sprint, GBA Snow Land, Wii Mushroom Gorge, Sky-High Sundae).

De banen zijn gratis voor iedereen met een Nintendo Switch Online + Expansion Pack-lidmaatschap, hoewel je als dat een beetje ingewikkeld klinkt ook gewoon een Mario Kart 8 Deluxe - Booster Course Pass kunt halen in de eShop.

Na jaren zonder extra content, zal deze reeks DLC-uitbreidingen voor Mario Kart 8 Deluxe voor veel spelers als manna uit de hemel zijn. Sommigen zijn echter een beetje teleurgesteld door het gebrek aan gloednieuwe banen die het visuele hoogstandje van het hoofdprogramma evenaren.

Geschreven door Max Freeman-Mills.