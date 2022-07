Kirby's Dream Buffet komt deze zomer naar Switch

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nintendo heeft een kleine verrassing gedropt voor Switch-bezitters door Kirby's Dream Buffet aan te kondigen, dat deze zomer zal uitkomen voor de console.

Het lijkt verdacht veel op een draai aan de formule die Fall Guys populair heeft gemaakt, en we zijn benieuwd of het gratis te spelen is wanneer het uitkomt, na Fall Guys' eigen overgang naar gratis zijn.

In het spel springen maximaal vier spelers in multiplayeruitdagingen waarin ze naar de finish racen, of om snackitems te hamsteren, of zelfs om elkaar uit de levels te slaan.

In sommige opzichten lijkt het ook op de mini-game plezier van iets als Super Mario Party, maar met zeer weinig concrete informatie vrijgegeven tot nu toe is het niet duidelijk wat de algemene structuur van het spel eruit ziet.

Toch betekent de aanstaande release van het spel dat het een goed jaar is om een Kirby-fan te zijn, gezien het succes dat het allereerste volledig 3D-spel van het kleine roze bolletje, Kirby and the Forgotten Land, kreeg toen het in maart uitkwam.

Geschreven door Max Freeman-Mills.