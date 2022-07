Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Terwijl extreme hittegolven Japan, het Verenigd Koninkrijk, Centraal-Europa en delen van de VS teisteren, heeft Nintendo gamers gewaarschuwd dat hun Switch-consoles bij de hoogste temperaturen oververhit kunnen raken. Hierdoor zouden ze tijdelijk onbruikbaar kunnen worden of, erger nog, een meer permanente storing kunnen veroorzaken.

De gamegigant heeft op zijn officiële Japanse Twitter-account laten weten dat een Switch-console niet mag worden gebruikt bij temperaturen boven de 35-graden Celsius (95-graden Fahrenheit). Daarnaast adviseerde het spelers om ervoor te zorgen dat de in- en uitlaatpoorten aan de achterkant vrij worden gehouden.

"Als je de Nintendo Switch op een warme plek gebruikt, kan de temperatuur van het hoofdtoestel hoog oplopen. Gelieve tussen de 5 en 35-graden C te gebruiken", luidt de vertaling.

"Ook als de inlaat- en uitlaatpoorten geblokkeerd zijn, kan de temperatuur van de hoofdeenheid oplopen. Verbeter de luchtstroom rond de inlaat- en uitlaatpoorten."

Verwacht wordt dat de temperaturen in de komende week alleen al in het Verenigd Koninkrijk recordhoogtes zullen bereiken, met een voorspelling dat het wel eens 40-graden zou kunnen worden. Dit komt overeen met sommige regio's in Spanje en andere Europese plaatsen.

Sommige landen melden nog extremere hitte.

Geschreven door Rik Henderson.